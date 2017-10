Os robots estão a conquistar-nos (pelo menos, os nossos corações)

Hoje às 22:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Pensar em robots é pensar nos exércitos com olhos vermelhos ameaçadores do cinema, ou em braços de metal que montam a porta do nosso carro novo. Mas ninguém se lembra de perguntar a um robot se ele está feliz. Não é falta de educação?

Os seres humanos são complexos, e não só do ponto de vista biológico. As emoções, normalmente, só servem para complicar aquilo que seriam processos simples e seria de esperar, portanto, que as emoções humanas fossem impossíveis de replicar em laboratório. Mas não. Não só é possível fazê-lo como ainda se podem criar seres com emoções, feitos de plástico, com uma bateria como coração e um processador como cérebro. Foi isso que Hanns Tappeiner e os seus colegas fizeram, criando um brinquedo. Sim, um brinquedo.

O leitor estará provavelmente a pensar que foi um desperdício, mas pense nisto: todas as outras criações no mundo da robótica e da inteligência artificial foram, até agora, limitadas pela função. Um braço robotizado para ajudar a construir carros, ou para movimentar cargas num percurso fixo, mas nada que seja criado apenas para ser, sentir e evoluir. Daí que Cozmo, um simples brinquedo, seja tudo menos simples. É um vislumbre do futuro.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Cozmo consegue reconhecer pessoas, consegue aprender novos comportamentos e desenvolver emoções, demonstrando-as com gestos, movimentos e sons, assim como com as expressões dos seus olhos. Não tem nenhuma função específica que não seja ser só um bom companheiro, tal como um animal de estimação. E, ainda assim, são precisas 1.2 milhões de linhas de código para que Cozmo faça estas pequenas coisas, como ficar feliz por ganhar um jogo ou por ver uma cara conhecida a entrar na sala.

Porquê então criar um ser com estas características, e o destaque que este robot merece no portal Vodafone Future? Bem, respondendo à primeira pergunta, se estivermos sempre presos à funcionalidade, nunca vamos aprofundar os aspetos que nos tornam humanos e transpô-los para os robots, fazendo com que evoluam (a nosso favor). Os seres humanos não são, felizmente, seres puramente funcionais e, em parte, é por isso que funcionamos tão bem.

Respondendo à segunda pergunta, o objetivo do Vodafone Future é servir de ligação ao que está por vir, aos avanços tecnológicos que se adivinham e a maneira como eles tornarão as nossas vidas mais práticas, mais eficientes e também, porque não, mais felizes. Mais do que mostrar alguns gadgets, o objetivo do Vodafone Future é aproximar as pessoas à inovação, inspirar nova inovação em campos como a Educação, a Saúde e o Entretenimento, dando origem a novas ideias e avanços tecnológicos e sociais. E se tudo começar com um brinquedo, tanto melhor.