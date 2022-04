Investigação sobre tumor cerebral distinguida pela Ordem dos Médicos

Duarte Pernes Hoje às 16:36 Facebook

Prémio Carregosa/SRNOM contou com a presença de algumas figuras ilustres da saúde, da política e da cultura.

O projeto desenvolvido pelo investigador Bruno Miguel Fernandes de Carvalho recebeu o Prémio Carregosa/Secção Regional Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM). A cerimónia na qual foi atribuída este galardão (que vai já na sua quinta edição) aconteceu, na sexta-feira à noite, no Salão Nobre da Ordem dos Médicos do Norte, no Porto, e serviu também para que fossem homenageados os médicos que, em 2020, completaram 25 anos de inscrição na instituição.

A investigação de Bruno de Carvalho intitulou-se "Caracterização de fatores angiogénicos no glioblastoma: potencial aplicação como biomarcadores na terapêutica com bevacizumab". Este trabalho defendeu, em traços gerais, ser necessária a introdução de uma melhoria no tratamento do glioblastoma (um tipo comum de tumor no cérebro), de modo a melhorar os prognósticos atuais - considerados "maus" por Bruno de Carvalho - nas pessoas que sofrem com a doença.

Do júri que apreciou esta e outras investigações fez parte Paulo Portas, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, que exaltou o contributo da ciência para a comunidade, especialmente nos últimos tempos. "Estamos aqui numa sala cheia de pessoas, coisa que há uns anos era impossível, e isso é um triunfo da investigação científica contra o negacionismo", afirmou.

Na mesma linha, Nuno Sousa, presidente deste júri e da Escola de Medicina da Universidade do Minho, referiu que "a possibilidade deste encontro poder ser feito presencialmente se deveu ao triunfo da ciência sobre a pandemia". Além disso, Nuno Sousa fez questão de "elogiar a qualidade de todos os que se candidataram a este prémio".

Já António Araújo, presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos, destacou a importância de os profissionais de medicina dedicarem uma atenção especial à área da investigação clínica. "Todos nós temos o dever de investigar ao longo da nossa carreira e temos obrigação de mostrar os resultados do nosso trabalho", referiu o médico.

Por fim, José Miguel Marques, presidente do Conselho de Administração da Carregosa SGOIC, justificou o apoio dado pelo Banco Carregosa a esta iniciativa e congratulou-se pelo modo como tudo decorreu. "Recebemos muito da sociedade e faz sentido devolver-lhe parte do que recebemos. Ficamos também felizes por saber que este prémio serviu para encontrar resultados notáveis".