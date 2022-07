IPCA: o seu futuro é aqui

Hoje às 06:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Gestão Hoteleira e Design Audiovisual são as novas licenciaturas que o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) viu aprovadas e que vão iniciar já no próximo ano letivo.

A escolha do caminho a seguir ao ensino secundário não é fácil. O que decidirmos hoje vai definir os próximos anos da nossa vida, incluindo a entrada para o mercado de trabalho. Mas, felizmente, há instituições com lugar para cada pessoa e sonho. No Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), a oferta formativa está a tornar-se cada vez mais inclusiva e diversificada, com a aprovação de duas novas licenciaturas. Ambas vão receber alunos no próximo ano letivo.

A licenciatura em Gestão Hoteleira, da Escola Superior de Hotelaria e Turismo (ESHT) do IPCA, visa formar licenciados de excelência aptos para desempenhar funções técnicas, de gestão e liderança nas diferentes áreas da indústria da hospitalidade. Este ciclo de estudos está orientado para a gestão de projetos, o desenvolvimento de trabalho em equipa, o planeamento e controlo operacional.

Ao mesmo tempo, o curso visa otimizar o desenvolvimento de competências técnicas, comerciais, o uso das tecnologias de informação, linguísticas e comunicacionais orientadas para o cliente, proporcionando uma preparação adequada para responder aos desafios inerentes à indústria hoteleira.

Já a licenciatura em Design Audiovisual vem complementar a atual oferta formativa da Escola Superior de Design (ESD) do IPCA, que conta ainda com os cursos de Design Gráfico e Design Industrial. A nova licenciatura tem como objetivo criar profissionais altamente qualificados na área do Design Audiovisual e dos Media. Organiza-se numa metodologia de ensino-aprendizagem baseada no Design como Projeto e orientada para as exigências da sociedade de comunicação contemporânea. Trata-se de uma oferta formativa inovadora no contexto do ensino superior em Portugal, numa área emergente em termos de procura e de empregabilidade.

A oferta de formação pós-graduada, ou seja, de Mestrados e de Pós-Graduação mantém-se, com cursos nas áreas de gestão, tecnologia, design, marketing, hotelaria e turismo.

Estas novas licenciaturas vêm reforçar o crescimento do IPCA, que procura adaptar-se às necessidades do mercado e contribuir para o desenvolvimento dos setores críticos da região e do país. Ambas estão acreditadas pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) e foram aprovadas no âmbito do PRR, nos Programas "Impulso Adultos" e "Impulso Jovem", respetivamente. Desta forma, reforçam a oferta formativa do IPCA a nível de 1.º ciclo, que passa assim a contar com 16 licenciaturas.

Para quem quer ir mais além

Além deste reforço a nível de cursos de licenciatura, o IPCA viu aprovado um conjunto de Mestrados Profissionais no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, direcionados para vertentes empresariais e industriais muito solicitadas: Modelação 3D e Fabrico Aditivo, Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento, Tecnologias de Apoio à Educação STEAM, Gestão das Operações, Gestão Fiscal e Gestão para Executivos. Os mestrados profissionais visam a requalificação ou aquisição de novas competências para profissionais integrados no mercado de trabalho e/ou com experiência de cinco anos.

A oferta de formação pós-graduada, ou seja, de Mestrados e de Pós-Graduação mantém-se, com cursos nas áreas de gestão, tecnologia, design, marketing, hotelaria e turismo. Os cursos de mestrado do IPCA contam com um corpo docente altamente qualificado, bem como com quadros superiores de empresas de referência nas áreas a que se destinam.

Consciente das necessidades do mercado e para fazer face às solicitações das empresas da região e a nível nacional, o IPCA tem vindo a alargar a sua oferta formativa nas áreas mais requisitadas, nomeadamente, na área da tecnologia. Prova disso é a aposta que o IPCA tem feito nos últimos anos, com o reforço de cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP). Para o próximo ano letivo, o IPCA tem disponíveis 41 cursos TeSP, 22 dos quais na área da tecnologia. Com novas licenciaturas e mestrados dentro de um conjunto de cursos tão diversificado e atual, é difícil ficar indeciso.