Já pode levantar Magic Boxes da Too Good to Go no Minipreço

A parceria entre a app e o Grupo DIA estende-se a mais de 50 lojas de norte a sul do país. Em menos de 10 dias, já foram salvas mais de 800 refeições nas ​​​​​​​Magic Boxes disponíveis nos supermercados.

A loja Minipreço de Campo de Ourique recebeu os representantes do Grupo DIA e da Too Good to Go no dia 6 de dezembro para apresentarem a parceria entre as empresas. A partir de agora, os clientes podem usar a app Too Good to Go para salvarem "produtos de qualidade a preços acessíveis", explica o presidente executivo da DIA Portugal, Miguel Guinea,

"Temos de combater o desperdício alimentar de forma séria. Embora seja difícil, a parceria com a Too Good to Go ajuda claramente a reduzir a comida desperdiçada e a termos impacto na sociedade", afirma o CEO da DIA, em entrevista ao Jornal de Notícias. "As nossas lojas são o ponto de encontro diário de milhões de famílias, por isso queremos ser parte ativa na abordagem."

Perante uma loja cheia, foram apresentados os resultados iniciais de uma parceria que começou no final de novembro. Desde então, foram resgatadas cerca de 800 cabazes (o equivalente a 800 quilos de comida), nas 54 lojas do grupo que já estão a trabalhar com a app.

De acordo com Madalena Rugeroni, diretora geral da Too Good to Go na Península Ibérica, a tendência aponta para que a quantidade de comida recolhida continue a aumentar. O objetivo no decorrer do próximo ano é estender a iniciativa à rede nacional de lojas Minipreço para que disponibilizem o excedente alimentar aos clientes, afirma.

Esta parceria segue os moldes habituais do funcionamento da aplicação: os clientes selecionam um cabaz mistério na aplicação a um preço reduzido e a loja Minipreço onde vão recolher esses alimentos com prazo de validade perto do limite. Depois, deslocam-se ao local para recolher a Magic Box, "uma seleção do excedente alimentar que varia consoante o tipo de loja", afirma Miguel Guinea.

Os horários e preços podem ser consultados na aplicação. No caso particular do Minipreço, o horário mais comum varia entre as 19h00 e as 21h00 e o preço de cada Magic Box ronda os 3,99 euros.

O Minipreço é agora um dos quatro mil parceiros da app, já com quase um milhão de utilizadores. O Grupo DIA e a Too Good To Go descrevem esta união com "uma mais-valia" para todos. Primeiro, para os consumidores, porque têm acesso a comida de qualidade e a um preço reduzido, de uma forma simples. Depois, para as lojas, porque rentabilizam os excedentes.

Mas, afirma Madalena Rugeroni, quem sai mais a ganhar é o planeta: "Em Portugal, e em todo o mundo, precisamos de consciencializar as pessoas para a maneira como consomem, de modo a que tenham um consumo muito mais sustentável e ponderado. É isso que estamos a promover junto dos nossos parceiros, como o Grupo DIA. Queremos que todos percebam melhor o porquê do problema, a sua dimensão e que consigam agir de maneira mais rápida e eficaz".

Para o Grupo DIA, esta iniciativa surge no seguimento do seu plano de sustentabilidade do para o período de 2021 a 2023. Neste, a empresa definiu o desperdício alimentar como um dos 15 pilares de intervenção. "O dinheiro é sempre importante, mas a parceria é muito mais do que isso. Trata-se da sensação positiva de criar impacto social ao não deitar produtos de qualidade para o lixo", diz ​​​​​​​Guinea.