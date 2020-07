Jogos Santa Casa alargam a sua rede de mediadores

Hoje às 00:00 Facebook

Até 2021 serão atribuídas 1500 novas autorizações administrativas em conformidade com o Regulamento dos Mediadores dos jogos sociais do Estado.

Os Jogos Santa Casa vão alargar a sua rede de mediadores ao longo dos próximos meses, uma medida estratégica implementada de forma faseada e que se enquadra no processo de modernização e de otimização da cobertura dos postos de mediação.

Prosseguindo a sua missão de exploração dos jogos sociais do Estado em todo o território nacional, garantindo o acesso da população maior de idade ao seu portefólio de jogos seguros e responsáveis, com esta iniciativa a Santa Casa dá resposta a algumas lacunas que existem em diferentes zonas do país, possibilitando que pequenos e médios estabelecimentos locais venham a ser mediadores dos Jogos Santa Casa pela primeira vez, em muitas freguesias.

Espera-se que este reforço da rede de mediadores possa dar um contributo robusto para a sustentabilidade e revitalização da atividade económica de espaços comerciais, muitos deles de cariz familiar e local. Assim, num primeiro momento serão atribuídas cerca de 140 novas autorizações administrativas para negócios de comércio local como restaurantes, cafés, papelarias, tabacarias, entre outros.

Numa segunda fase, que decorrerá em outubro, os Jogos Santa Casa vão abrir concurso para mais 200 mediações. Destas, e pela primeira vez, 50 vão ser entregues exclusivamente a entidades ligadas ao setor social que pretendam dinamizar e reforçar a sustentabilidade económica dos seus espaços através da mediação dos jogos sociais do Estado. Este é um passo importante no aprofundamento da política que a Santa Casa tem vindo a desenvolver no setor social.

O processo de alargamento da rede dos Jogos Santa Casa deverá estar concluído até ao final de 2021, acrescentando no total mais 1500 novas mediações às cerca de 5000 que existem atualmente. Assente em critérios científicos de cariz geográfico e social, com base num estudo exaustivo levado a cabo pela Nova IMS - Universidade Nova de Lisboa, esta expansão da rede garante uma maior equidade e respeito pela realidade territorial e demográfica.

A par deste alargamento e no âmbito do processo de modernização, os Jogos Santa Casa vão proceder também à atualização da imagem gráfica de todos os mediadores e criar uma nova tipologia de mediação denominada Mediação 21 que se iniciará através de um projeto-piloto, por distrito, gradualmente, expandido a um posto por concelho. Este novo tipo de mediação prevê espaços mais lúdicos e com maior carácter de entretenimento.

Através desta operação de grande envergadura, os Jogos Santa Casa garantem a prossecução da sua missão em toda a plenitude, a que acresce o contributo para a dinamização das economias locais e a criação de emprego.