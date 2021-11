KINTO aposta em soluções diferenciadas para cada desafio da mobilidade

Hoje às 21:00 Facebook

Ser proprietário de uma viatura faz cada vez menos sentido no novo paradigma da mobilidade. Essa é a premissa que leva a marca do grupo Toyota a oferecer serviços que vão do renting tradicional ao flexível, sem esquecer as opções de carsharing para empresas.

Um automóvel particular na Europa fica estacionado 92% do tempo. E, quando se desloca, transporta em média 1.5 passageiros em cada viagem. As estatísticas do Eurostat dão que pensar. Será que faz sentido o transporte individual ocupar quase metade do espaço público com estradas e lugares e de estacionamento quando a sua utilização não ultrapassa as 5-6 horas por semana? São esses os números que levam a KINTO, empresa de soluções de mobilidade integradas, a apostar cada vez mais em alternativas sustentáveis para viajar dentro e fora dos centros urbanos.

A mobilidade será sempre vital não só para a economia das empresas, como para as necessidades de qualquer família. Estar próximo de oportunidades de emprego ou de negócios e ter tempo para lazer e desportos são condições essenciais para a qualidade de vida em todas as cidades. O que já não será tão essencial é sermos proprietários de um veículo que passa muito mais tempo parado do que em andamento, dando por isso mais encargos do que rentabilidade.

Com soluções de mobilidade integradas e inteligentes, a KINTO procura encontrar as respostas que mais se ajustam às necessidades individuais, familiares ou empresariais e aos métodos de pagamentos mais cómodos para quem recorre aos seus serviços. Não há por isso uma única maneira de viajar, sublinha a marca de mobilidade do grupo Toyota.

Diferentes respostas

As opções podem ir do renting tradicional (KINTO One), ao flexível (KINTO Flex), passando pelo carsharing (KINTO Share). Todas essas modalidades são válidas para reduzir custos e encontrar a resposta que melhor se adequa aos desafios do quotidiano. Cada oferta da KINTO pretende assegurar respostas específicas, mas nada impede os condutores de solicitar um serviço que responda a todas as eventuais necessidades que surgem a cada momento do dia.

Kinto One é aliás a solução que, através de uma mensalidade fixa, engloba todas vantagens de conduzir um veículo novo com a possibilidade de incluir os custos de manutenção, mas também os benefícios fiscais e financeiros, libertando os utilizadores de preocupações e poupando tempo nas suas deslocações. Mas, se ainda assim, não estiver disposto a conduzir na cidade ou tão pouco quiser gastar energias a procurar um lugar para estacionar, poderá juntar as viagens Uber ao KINTO One.

É só mais um exemplo de como o serviço se pode adequar a diferentes necessidades e estilos de vida, proporcionando também alternativas para quem precisa de uma solução de mobilidade para planear o itinerário de férias. Com o KINTO One será possível adicionar uma viatura extra durante 15 dias (consecutivos ou alternados) por ano, podendo-se, durante esse período, experimentar novos modelos.

O serviço, de acordo com a marca, adequa-se ainda aos que gostariam de fechar um renting para uma viatura elétrica, mas não têm um fornecedor que assegure a gestão e os carregamentos domésticos. A KINTO One permite também incluir a wallbox no contrato de renting. As vantagens, contudo, não ficam por aqui, promete a marca, destacando o serviço de telemetria que, ao ser acrescentada à KINTO One, monitoriza o desempenho dos veículos e o comportamento do condutor, prevenindo avarias e identificando oportunidades para melhorar a eficiência das rotas.

E porque as necessidades variam de caso para caso, o KINTO Flex é o serviço que se adapta a cada condutor. A modalidade é flexível, permitindo a subscrição de uma viatura desde um a 12 meses, de acordo com as conveniências de cada um e com todos os serviços incluídos, da manutenção, ao seguro, da linha de apoio disponível 24 horas ao dia, à viatura de substituição, passando pela gestão de sinistros, assistência em viagens ou pelo pagamento do Imposto Único de Circulação.

Resta acrescentar a KINTO Share, solução de partilha de viaturas para empresas que possibilita o carsharing entre colaboradores tanto nas viagens corporativas como nas deslocações fora do horário de trabalho. O objetivo é aliar a tecnologia à sustentabilidade, disponibilizando não só uma viatura para várias pessoas, como usando uma única app para gerir as reservas e converter o smartphone na chave do veículo.

Veja aqui mais informação sobre todas as campanhas da KINTO