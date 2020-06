Lidl já escolheu os seis vencedores do programa solidário "Mais Ajuda"

JN Hoje às 20:50 Facebook

Mais de 700 IPSS"s e startup"s apresentaram projetos de inovação social de candidatura aos 150 mil euros amealhados na campanha promovida no período de Natal.

A resposta ao desafio lançado pelo novo programa solidário "Mais Ajuda", uma parceria do Lidl com as rádios Renascença, RFM e Mega Hits, foi massiva e as mais 700 candidaturas apresentadas por IPSS e startup"s aos fundos recolhidos na campanha natalícia não tornaram o processo de seleção nada fácil. Após uma rigorosa análise, o júri selecionou os 12 projetos finalistas, tendo divulgado anteontem os seis vencedores, que vão receber cada um 22500 euros para implementar as propostas.

As startup"s Pixelability - Happies (Porto), SPEAK (Leiria), The Inventors (Setúbal), e as IPSS"s Acreditar - Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro (Lisboa, com o projeto "Aprender Mais"), Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas (Lisboa, com o projeto "Centro de Atendimento de Alertas Móveis - CAAM") e a Associação de Socorros Mútuos Mutualista Covilhanense (Castelo Branco, com o projeto "Mutualista com as Crianças") foram as entidades que apresentaram ideias com maior impacto e abrangência a nível nacional, destacando-se pelo grau de inovação tecnológica e pelas respostas diferenciadoras a diversos problemas sociais.

Os vencedores foram revelados aos microfones da Rádio Renascença, durante o programa "Nunca é Tarde", conduzido por Sónia Santos, no qual estiveram presentes os jurados - Vanessa Romeu, diretora de Comunicação Corporativa do Lidl Portugal, Isabel Figueiredo, adjunta do presidente do Grupo Renascença Multimédia, Filipe Almeida, presidente da iniciativa Portugal Inovação Social, Diogo Teixeira, COO e co-fundador da Beta-i, e Luís de Melo Jerónimo, diretor Social Cohesion Programme da Fundação Calouste Gulbenkian - e a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

Vanessa Romeu, diretora de comunicação corporativa do Lidl, mostrou-se bastante agradada com os resultados da iniciativa. "O balanço do programa Mais Ajuda é bastante positivo, tanto pela quantidade, como pela qualidade das candidaturas recebidas. Estamos muito satisfeitos por termos alcançado o objetivo final: dar um novo impulso a IPSS"s e Startup"s para que desenvolvam os seus projetos de apoio à comunidade", completou.

Eis os seis projetos vencedores:

Pixelability - Happies

Porto, Startup

A Pixelability atua na área da terapia da fala e procura transformar a forma como os terapeutas e técnicos de saúde utilizam as ferramentas digitais, em contexto terapêutico. O software inovador que criou permitirá um rastreio precoce e uma prevenção de dificuldades articulatórias e fonológicas e aumentará o número de escolas primárias portuguesas, centros de saúde e hospitais que efetuam este tipo de testes aos alunos e utentes.

SPEAK

Leiria, Startup

A SPEAK é uma plataforma online desenvolvida para juntar pessoas migrantes, refugiadas e locais a viver na mesma cidade. As pessoas inscrevem-se para aprender e/ou para ajudar outros a aprender uma língua, mediante posterior experiência presencial, e com isso comunicam, quebram preconceitos, estigmas e criam amizades, construindo uma rede informal de apoio, que facilita a resolução dos seus próprios problemas.

The Inventors

Setúbal, Startup

O The Inventors tem como missão inspirar uma nova geração de "inventores", através de programas educativos para crianças entre os 4 e os 12 anos, permitindo que desenvolvam a autoconfiança, curiosidade e competências tecnológicas. As atividades STEAM não se cingem apenas à programação ou robótica e estão assentes em conceitos como "Cria a tua própria guitarra elétrica", "cria um piano eletrónico" ou "inventa um robot pintor".

Acreditar - Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro - "Aprender Mais"

Lisboa/IPSS

O projeto Aprender Mais da Acreditar tem como objetivo assegurar a continuidade do processo educativo e o consequente desenvolvimento social e emocional de crianças e jovens com cancro que tiveram de interromper, por longos períodos, a frequência na escola. Utiliza aplicações e programas que permitem apoiar à distância e também tornar as sessões mais apelativas e interessantes para as crianças e jovens.

Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas - CAAM (Centro de Atendimento de Alertas Móveis)

Lisboa/IPSS

O projeto CAAM funciona como uma rede de proteção de crianças, incluindo as deficientes visuais e motoras, e caracteriza-se pela ligação dos seus telemóveis, através de uma aplicação de georreferencia. A rapidez no procedimento de participação de um desaparecimento visa revolucionar a forma como irão passar a ser tratados estes casos. A aplicação terá como suporte o Comando de Operações da GNR e um centro de atendimento para alertas.



Associação de Socorros Mútuos Mutualista Covilhanense - Mutualista com as Crianças

Castelo Branco/IPSS

O projeto pretende promover as competências sociais e educativas das crianças, garantindo a equidade e o combate à exclusão social mediante parcerias entre as várias entidades que intervêm nos espaços educativos. O objetivo é garantir uma aprendizagem mais interativa, não sequencial, com recursos pedagógicos apelativos e criativos em duas áreas de intervenção: a Saúde Infantil e o Ambiente (aplicação "Clean Word").