Ligados à Internet que nunca desliga

Atualmente, já conseguimos fazer praticamente tudo através do telemóvel, mas ainda assim alguma coisa estava em falta. Estava, mas já não está. Descubra a primeira telco tech nacional 100% digital.

Já ouvimos dizer várias vezes, acerca de tudo e mais alguma coisa, que existe uma app para isso. Mas agora, existe uma app onde se pode fazer tudo e mais alguma coisa, no que diz respeito a gerir o seu serviço de Internet.

É a pensar numa aplicação que dá net que nasce a WOO, a primeira telco tech nacional 100% digital que funciona através de uma aplicação móvel, onde pode aderir, alterar ou até cancelar a Internet a qualquer momento.

A WOO apresenta uma oferta que se centra em serviços de Internet, tanto móvel como fixa, e vem responder às necessidades dos clientes que querem estar sempre ligados a uma net que nunca desliga e que traga vantagens ao mundo digital.

A app disponibiliza-lhe serviços de voz móvel e de Internet, onde pode optar por um dos três tipos de subscrição: móvel, fixa e móvel + fixa. Basta escolher a subscrição e está pronto a usar.

Já no que diz respeito ao pagamento, é simples: o valor mensal é sempre igual e pode ser pago via cartão de crédito ou Paypal, sendo que é creditado sempre no mesmo dia.

Ao aderir durante a fase de lançamento até ao dia 31 de agosto, a WOO vai oferecer um mês de serviço móvel para que todos possam experimentar e descobrir a aplicação que faz tudo.

Seja em casa, durante um jantar ou até na praia, cada cliente vai conseguir gerir o serviço tendo em conta as suas necessidades imediatas, seja no momento de aderir - que leva apenas 3 minutos -, no momento de alterar ou desativar subscrição, consultar dados, configurar o router e a velocidade da rede e ainda gerir os dados pessoais e pedir ajuda no chat 24 horas por dia, 7 dias da semana.

A app WOO é user friendly e dotada de "inteligência" capaz de acompanhar a experiência do cliente com uma gestão rápida e intuitiva e de encontrar soluções - como por exemplo, se o smartphone for compatível esta sugere o cartão eSIM, em vez do SIM físico -, onde o contacto com o cliente assenta na proximidade, empatia e transparência.

A WOO era a app que estava a faltar. Capaz de proporcionar toda a net que precisa através de uma experiência 100%, a facilidade de gestão dos serviços nunca desliga e funciona ao ritmo de cada utilizador.