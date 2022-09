Lusíadas Saúde Porto Sailing: aceita o desafio de ser mais saudável?

Hoje às 17:47 Facebook

Dias 17 e 18 de setembro, todos voltarão a participar naquele que é um dos eventos mais emblemáticos - e o mais inclusivo - de vela a norte de Portugal.

Se está à procura de cruzar a maior meta de todas - melhorar a saúde do corpo e da mente - não pense duas vezes antes de dizer "sim" ao que a nova edição da "Lusíadas Saúde Porto Sailing" tem para lhe propor. Além de ser o evento desportivo de vela mais emblemático e inclusivo, terá acesso a consultas de avaliação de enfermagem gratuita e poderá acompanhar sessões com especialistas sobre temas relevantes para a sua saúde.

Esta 5.ª edição do evento é, tal como já aconteceu em 2021, muito mais do que uma regata. A Lusíadas Saúde, em parceria com a ​​​​​​​BBDouro, realizam um evento verdadeiramente acessível a todas as pessoas e permitem o alargamento da prática de vela a toda a população no Barco Lusíadas For ALL, o primeiro catamaran do mundo que reúne os requisitos técnicos e de segurança necessários.

Dias 17 e 18 de setembro, a Douro Marina, em Vila Nova de Gaia, vai acolher um evento que não deixará ninguém de fora.

"Aceita o desafio de ser mais saudável?" é o começo de dois dias dedicados à promoção da saúde. A "Lusíadas Saúde Porto Sailing" assegurará uma planta 2D e espaços preparados para mobilidade reduzida, bem como intérpretes de língua gestual.

Para Joana Menezes, Chief Executive Officer do Hospital Lusíadas Porto, este evento está totalmente alinhado quer com a missão da Lusíadas Saúde em promover vidas mais saudáveis, quer com o compromisso com os princípios da Inclusão e da Diversidade. "É à luz deste posicionamento que promovemos um evento que desafia a população a ser mais saudável, com uma manhã dedicada a temas de saúde relevantes e com sessões de avaliação de enfermagem gratuita."

"Saber Cuidar é Promover Vidas Saudáveis"

Tal como no passado, a "Lusíadas Saúde Porto Sailing" vai acolher duas das provas mais importantes do panorama nacional de vela. Uma delas é a 12.ª edição da Regata do Infante, para embarcações tipo Cruzeiro. A seguinte é a 3.ª edição da Women on Water Regatta, disputada só por tripulações femininas em embarcações do tipo J70. Quem a vencer irá representar Portugal na final mundial desta categoria.

Materializando o lema "Saber Cuidar é Promover Vidas Saudáveis", a Lusíadas vai disponibilizar consultas de avaliação de enfermagem gratuitas, que incluem rastreios de glicemia, tensão arterial, entre outros. A manhã do dia 17 de setembro será dedicada a temas de saúde relevantes e a sessões, por exemplo, de pilates clínico e de show cooking.

Na Marina de Gaia pode assistir a uma intervenção do médico Miguel Damas sobre "Biohacking, Saúde e Performance". Segue-se a médica Sandra Marques, especialista em Medicina Interna e Medicina do Sono, que vai dar a conhecer "O elixir para a sua saúde". Por fim, a nutricionista Alina Fernandes ensinará a "Nutrir com consciência" e promoverá a sessão de show cooking.

Os colaboradores da Lusíadas Saúde e respetivas famílias também terão direito a navegar à vela com a BBDouro, no rio Douro, entre outras atividades.

Tão ou mais importante do que cuidarmos da nossa saúde e da do próximo é preservar a do planeta. Por isso, a sustentabilidade ambiental da "Lusíadas Saúde Porto Sailing" é uma prioridade para a organização. Conheça todo o programa aqui.