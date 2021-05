Maior, melhor e reinventada: a Festa da Cereja de Alfândega da Fé este ano é o Mercadinho Cereja&Co

Hoje às 00:00 Facebook

Um dos maiores festivais da Terra Quente transmontana está de volta. Entre oito de maio e 13 de junho, a Festa da Cereja de Alfândega da Fé, este ano Mercadinho Cereja&Co, conta com um conjunto estimulante de programas gastronómicos e culturais bem como uma loja online, sempre com a sua famosa cereja em destaque.

Agora que as memórias do confinamento começam a dissipar-se, é de aproveitar qualquer oportunidade para sair de casa e redescobrir o que Portugal tem de melhor. No coração da Terra Quente transmontana o Mercadinho Cereja&Co, em Alfândega da Fé, celebra não só a cereja mas também a região, mostrando o que de melhor tem para oferecer em turismo, gastronomia e produtos locais com um conjunto de ofertas e eventos imperdíveis.

Tendo em conta as novas necessidades de saúde pública e as mudanças trazidas pela pandemia, a organização não poupou esforços para que o Mercadinho Cereja&Co de Alfândega da Fé estivesse preparado para acolher visitantes de forma segura. Este ano, o evento conta com um maior espaço exterior ao ar livre, bem como uma plataforma online para a venda de produtos locais e promoção do território, a www.cereja.co.pt, refletindo as novas necessidades comodidade e versatilidade na dinâmica de procura e oferta dos produtos locais.

A edição deste ano conta ainda com um variado número de atividades culturais e gastronómicas para conhecer a região e o seu património histórico. Há passeios pedonais pela rota da cereja, bem como pelos trilhos dos abutres e dos lagos do rio Sabor. Há também passeios de BTT pela Serra da Gouveia, para os amantes do ciclismo, e visitas guiadas pelos lugares mais icónicos do concelho. Há ainda uma meia maratona da cereja para fechar a festa.

Para complementar da melhor maneira estas atividade, o Mercadinho Cereja&Co conta ainda com os "Fins de Semana à mesa em Alfândega da Fé", onde podem ser provados produtos e pratos locais exclusivos à região. Quem passar no Mercadinho Cereja&Co aos fins de semana vai poder experimentar as famosas alheiras com grelos e batata, a posta de vitela transmontana, rojões com castanha, javali estufado ou ainda as famosas sopas segadas, exclusivas à região.

Com o Verão a chegar - e depois de tanto tempo privados deste tipo de eventos - a edição de 2021 O Mercadinho Cereja&Co de Alfândega da Fé posiciona-se como um excelente destino para um passeio cultural e gastronómico, numa região que sabe e gosta de receber bem.