"Mais Ajuda" tem 150 mil euros para projetos de inovação social

Hoje às 10:00 Facebook

Twitter

Partilhar

IPSSs e startups já podem apresentar as candidaturas às verbas amealhadas pelo Lidl na campanha solidária que decorreu no período de Natal.

O novo programa "Mais Ajuda", uma parceria do Lidl com as rádios Renascença, RFM e Mega Hits, terá 150 mil euros para distribuir por instituições de solidariedade e startups que apresentem projetos de inovação social. A verba foi amealhada na campanha solidária de angariação de fundos promovida no período do Natal de 2019, e que consistiu na doação de 10 cêntimos por cada talão de compras com produtos da gama "Deluxe".

As escolhas responsáveis dos clientes nas 255 lojas do país renderam 135 mil euros para apoiar IPSSs, ou equiparadas, em projetos que tenham como beneficiárias as crianças, e startups cujo modelo de negócio vise o desenvolvimento de soluções de impacto social. Para além deste valor, a empresa alemã contribuiu com mais 15 mil euros para a realização de um "Business Hackathon" direcionado às IPSSs, iniciativa que contará com a presença de membros da comunidade de talento, empreendedorismo, entre outros parceiros externos, para identificarem e desenvolverem soluções para alguns dos desafios específicos destas instituições.

29 de fevereiro é a data limite para o envio das candidaturas ao programa "Mais Ajuda". As inscrições devem ser feitas no site "www.maisajuda.pt".

As candidaturas ao programa "Mais Ajuda" já abriram e podem ser feitas até 29 de fevereiro através do site "www.maisajuda.pt". De todos os projetos enviados a concurso serão selecionados 12 finalistas, que vão ser dados a conhecer em abril e apresentados a um júri que escolherá as seis iniciativas vencedoras (três IPSSs e três startups). Cada uma receberá 22500 euros para a implementação das propostas, bem como a mentoria por parte da Beta-I, outra das parceiras da ação, cuja missão é a de promover iniciativas como workshops e consultadoria.

O júri que selecionará os vencedores é composto por Filipe Almeida, presidente da iniciativa "Portugal Inovação Social", Isabel Figueiredo, adjunta do presidente do Grupo Renascença Multimédia, Luís de Melo Jerónimo, diretor do Social Cohesion Programe da Calouste Gulbenkian Foundation, Pedro Rocha Vieira, CEO e co-fundador da Beta-i, e Vanessa Romeu, diretora de Comunicação Corporativa do Lidl Portugal.

22500 euros é o montante a ser atribuído a cada uma das seis propostas vencedoras (três IPSSs e três startups) que serão escolhidas, no mês de abril, pelo júri

Conferência "Mais Inovação Social, Mais Ajuda"

Os resultados do projeto "Mais Ajuda" foram apresentados no âmbito da conferência "Mais Inovação Social, Mais Ajuda", que decorreu, ontem, no Lx Factory. Num debate moderado pelo jornalista José Pedro Frazão, os oradores refletiram sobre as distintas visões da inovação social no apoio às comunidades.

O empreendedor Álvaro Gomez Nogueiras salientou que neste setor "é preciso ter feitio de startup, ter vontade de mudar, desafiar os modelos e conceitos tradicionais e aventurarmos-nos no desconhecido para abrir novos caminhos".

Manuel Lemos, presidente da União das Misericórdias Portuguesas, frisou que "as Misericórdias sobrevivem porque têm resiliência e continuam a responder a necessidades sociais reinventando-se".

O jurista Luís Roquette Geraldes, da Morais Leitão, identificou os desafios do empreendedorismo social e abordou a relação entre a sustentabilidade e a maximização do lucro.