Medicina de Precisão sem investimento não salta para nível seguinte

Atrair mais ensaios clínicos traz novas terapias para cancros e torna o país competitivo, defenderam os especialistas no debate do JN e da TSF em parceria com a Novartis.

A Medicina de Precisão não é uma abordagem futurista das doenças oncológicas que esgotaram as possibilidades de tratamento nas terapias convencionais. Ela já existe em Portugal, com soluções suportadas na genética para abrir caminho a medicamentos mais precisos no combate a estádios avançados de cancros do pulmão, da mama, do cólon retal ou do melanoma. O que falta, porém, é investimento estratégico que permita dar o salto seguinte, tornando o país competitivo na área da investigação clínica.

Este é o desafio mais urgente que se ouviu, nesta tarde de segunda-feira, durante o debate "Medicina de Precisão - É possível personalizar o tratamento do cancro?", transmitido no site do Jornal de Notícias. Júlio Oliveira, responsável pela unidade de ensaios clínicos de fase precoce no IPO Porto, Maria Rita Dionísio, diretora médica da Unidade de Oncologia, na Novartis Portugal, e Fernando Schmitt, professor de Patologia na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto juntaram-se, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, para, numa iniciativa do JN e da TSF, em parceria com a Novartis, lançarem um olhar sobre o presente e o futuro do diagnóstico e tratamento das doenças oncológicas.

A Medicina de Precisão ainda é um conceito pouco familiar junto do grande público, mas é ela que está atualmente a abrir caminhos no tratamento dos cancros raros: "O que se procura é identificar as características nas células tumorais que permitam encontrar fármacos mais precisos, aumentando a capacidade de resposta do organismo a esses medicamentos", conta Júlio Oliveira, também especialista em Oncologia Médica e Farmacologia Clínica.

Ao estudar as alterações dos tumores - conhecidos como biomarcadores -, é possível classificar melhor as patologias e encontrar terapias dirigidas a alvos específicos. "O que tínhamos antes da Medicina de Precisão era uma classificação generalista", recorda Fernando Schmitt. Um cancro, todavia, nunca é só um cancro, mas várias doenças com um mesmo nome, adverte o também coordenador da Unidade de Patologia Molecular do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto.

Houve uma altura em que essa área de investigação cingia-se "quase exclusivamente" ao estudo académico. "A Medicina de Precisão é o grande salto evolutivo que permitiu ao clínico olhar para os fármacos existentes e desenhar um caminho terapêutico adaptado ao bilhete de identidade do tumor e ainda a todas condicionantes a envolver o paciente com cancro", explica Maria Rita Dionísio.

Avançar no conhecimento

Com as técnicas de diagnóstico bem implementadas, o passo seguinte é avançar no conhecimento. "Sem investigação não há opções no tratamento", alerta Maria Rita Dionísio. O IPO Porto, por exemplo, criou em 2019 uma unidade onde são testados, pela primeira vez em humanos, medicamentos ou combinações de medicamentos. Ao longo dos últimos três anos, já foram implementados 12 ensaios clínicos que beneficiaram mais de 400 doentes. Mas, tirando esse parêntesis, muito pouco se tem feito nesta área. "Para termos uma ideia, o número de ensaios em Portugal representa menos de 3% a nível mundial, enquanto em Espanha esse valor sobe para 16%", compara Júlio Oliveira.

"Quanto mais expostas estiverem as equipas, mais experiência adquirirem e mais oportunidades de tratamentos surgem", defende a diretora médica da Unidade de Oncologia da Novartis. Consciencializar os doentes é, por isso, uma "responsabilidade ética" dos profissionais de saúde para que, diante da possibilidade de participar num ensaio, possam decidir de maneira voluntária e informada.

"Não é apenas o contributo para aumentar o conhecimento que o doente pode dar, mas também é a oportunidade de beneficiar de medicamentos ainda em fase de experimentação", explica Júlio Oliveira. Espanha, há quase 30 anos, viu a área de investigação clínica como um investimento estratégico para o país: "Se Portugal fizer o mesmo, além do impacto na saúde dos doentes e na economia do país, conseguirá reter também profissionais altamente qualificados", remata o especialista do IPO Porto.

Uma nova esperança em cancros reincidentes

No passado, não tão distante assim, quando um doente, após o tratamento, era surpreendido com o reaparecimento do tumor, perdia a esperança. "É o fim - pensavam eles - e tinham razão", admite Fernando Schmitt, professor de Patologia da Universidade do Porto. Hoje, a Medicina de Precisão possibilita estudar o que fez o cancro regressar e oferecer novos tratamentos com base nessas alterações. "Há vantagens, em determinados casos, reavaliar a evolução dos tumores para entender como ocorreu essa resistência e continuar a disponibilizar opções terapêuticas", conta Júlio Oliveira, especialista do IPO.

Júlio Oliveira

Médico especialista em Oncologia Médica e Farmacologia Clínica no IPO Porto

"Ainda não estamos num cenário em que cada doente é alvo de um tratamento totalmente personalizado, mas estamos a caminhar para aí"

"As opções de tratamento ao cancro vão passar pela investigação e o papel dos doentes é fundamental para o avanço do conhecimento"

"A inovação tem sido evidente nos cancros do pulmão, do cólon, da mama e do melanoma em estádios avançados que são os alvos da medicina de precisão"

Maria Rita Dionísio

Diretora médica da Unidade de Oncologia, Novartis Portugal

"Os profissionais de saúde têm de adequar a linguagem ao nível de literacia dos doentes, para que se sintam envolvidos nas decisões tomadas"

"É olhando para o todo - doente e doença - que as decisões em Medicina de Precisão são tomadas, quer com fármacos, quer com estu-dos que abrem mais oportunidades"

"O esforço coletivo de investir na investigação clínica torna-nos competitivos e abre caminho para aumentaras oportunidades de tratamento"

Fernando Schmitt

Professor de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

"Antes da Medicina de Precisão, tínhamos uma classificação generalista. Mas um cancro da mama, por exemplo, não é uma, mas várias doenças com o mesmo nome"

"Todos têm acesso à Medicina de Precisão, mas não em todos os locais. A quantidade não é importante, devemos procurar quem faz bem o seu trabalho"

"No investimento público, o cidadão tem de entender o que vai acontecer ao dinheiro dos seus impostos. É isso que reforça a investigação no país"