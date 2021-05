Melhorar a qualidade do ar que respira, durante todo o ano

Hoje às 00:00 Facebook

Há equipamentos que fazem parte do nosso quotidiano há tanto tempo que quase já nem paramos para pensar neles. Como o ar condicionado, por exemplo. Famoso por nos aquecer em dias frios e nos refrescar nos de mais calor, a verdade é que hoje a sua importância é cada vez maior.

Agora que a primavera chegou, chegou também a altura perfeita para tirar do armário as roupas mais frescas e desligar o aquecimento de sua casa, certo? Mas e se fosse também o timing perfeito para se falar em ar condicionado? Por norma, a estação primaveril não é o período onde mais ouve falar nestes sistemas de climatização, certo? Isto porque o ar condicionado é maioritariamente conhecido por nos aquecer as noites frias e por nos ajudar a ultrapassar os dias quentes de verão. No fundo, a comunicação deste tipo de produtos tem sido, desde sempre, associada à sazonalidade.

Porém, a verdade é que a realidade que estamos agora a viver veio reforçar, mais do que nunca, a importância da qualidade do ar que respiramos. E se é verdade que os sistemas de climatização nos ajudam a ajustar às temperaturas das diferentes estações, também é verdade que, nos dias de hoje, eles são também conhecidos por muitas outras funcionalidades. Como a manutenção da qualidade do ar em espaços interiores, por exemplo. E é aqui que entra a Mitsubishi Electric.

Presente no mercado desde 1921 - atualmente a celebrar os 100 anos de existência - esta é uma marca de renome a nível mundial. Sempre de olhos postos na investigação e no desenvolvimento de novos produtos e serviços, a Mitsubishi Electric é uma verdadeira referência dentro da indústria dos sistemas de climatização, quer para o mercado de consumo doméstico, quer para grandes instalações comerciais ou de serviços. Fiabilidade, inovação, eficiência energética, manutenção e menor pegada ambiental são os pilares que distinguem esta marca das demais e que a posicionam num lugar de destaque.

A importância do ar que respiramos ganhou, neste último ano, uma importância redobrada. E é precisamente em tempos de pandemia que as soluções de climatização da Mistsubishi Electric nos asseguram o melhor conforto em todas as circunstâncias, ao mesmo tempo que promovem dois fatores fundamentais: a qualidade do ar interior e a proteção contra vírus, bactérias e alergénios. Tudo isto graças aos sistemas de filtragem presentes nos equipamentos da marca, como é o caso dos filtros purificadores, dos filtros desodorizantes ou o revolucionário Plasma Quad Plus, cuja eficácia na eliminação de vírus, bactérias, alergénios, bolores, pó e partículas PM2,5 é inegável.

Muito mais do que um simples ar condicionado, hoje estes sistemas de climatização não só se esforçam por preservar o conforto dos seus consumidores, como também garantir a sua proteção e segurança. Tudo isto, e principalmente numa altura como esta, para que possa escolher bem o ar que respira.