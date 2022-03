Meo tem a melhor rede móvel nacional

Hoje às 12:49 Facebook

Pelo segundo ano consecutivo o estudo comparativo levado a cabo pela DECO Proteste, através dos dados da aplicação QualRede - que tem por base a experiência real dos consumidores - atribuiu à Meo a liderança na categoria Melhor do Teste - Internet Móvel.

Um estudo que assenta no cálculo dos resultados obtidos para os vários parâmetros medidos com a ajuda dos utilizadores que recorreram à QualRede nos últimos 12 meses: velocidade de "download" e "upload", teste de navegação na web e streaming de vídeo.

Rita Rodrigues, Head of Media and Public Affairs da DECO Proteste, explica que a aplicação tem como objetivo ajudar o consumidor a escolher a rede mais eficiente na área de residência e no trabalho.

A análise da utilização dos últimos 12 meses teve como resultado a atribuição de 23 219 pontos referentes ao Resultado Global 2G/3G/ 4G. Como explica a DECO, a pontuação resulta da média obtida pelos resultados nos vários parâmetros analisados. Com a ajuda de 46 mil utilizadores foi possível apurar os valores referentes à velocidade de "download" e "upload", teste de navegação na web e streaming.

Para Alexandre Fonseca, presidente-executivo da Altice Portugal, "a renovação da distinção traduz o reconhecimento dos nossos clientes no trabalho, na aposta e no investimento que temos vindo a realizar no país".

A QualRede é uma aplicação gratuita e colaborativa. Lançada em 2016, permite testar a qualidade e a velocidade das redes móveis nacionais. Segundo Rita Rodrigues, tem-se verificado um crescimento exponencial de utilizadores, o que se reflete na validade dos dados.

Número de utilizadores

A DECO explica ainda que há uma correlação entre a eficiência da aplicação e o número de utilizadores. Quantos mais utilizadores, maior a fiabilidade dos dados recolhidos. "Cabe a cada consumidor decidir quando e onde realiza um teste à rede. Os resultados de teste, o local e o tipo de ligação utilizado são registados, de forma anónima, na aplicação e são depois utilizados para atualizar um mapa interativo, que mostra o nível de qualidade das redes móveis em Portugal", acrescenta.

A aplicação já está a levar a cabo as primeiras avaliações do serviço 5G. As velocidades registadas, constata a DECO, mostram um aumento significativo em relação à quarta geração: o quádruplo no "download" e quase o dobro, no "upload".

Outras distinções

Este não é o primeiro, nem o único, reconhecimento obtido pela Meo. A marca foi também a vencedora na categoria de Media & Telecomunicações do estudo RepScore 2022, desenvolvido pela consultora On Strategy, que avalia a relevância e reputação emocional das marcas em Portugal. Aqui não se avalia tanto a prestação técnica da marca, mas sim a sua reputação, a notoriedade, relevância, consideração, confiança, admiração, preferência e recomendação. Basicamente é feita uma abordagem qualitativa do posicionamento da marca, tendo por base "um trabalho contínuo durante as 52 semanas do ano, junto de mais de 50 mil cidadãos (40 mil online e 10 mil presencialmente ou por telefone), representativos da sociedade portuguesa no que respeita à distribuição geográfica, género, idade e grau de formação".

Além deste, a Meo começou 2022 com dois outros reconhecimentos. Nos Prémios Escolha do Consumidor foi a primeira nas categorias de Experiência de TV (pelo segundo ano consecutivo) e de Pacotes de Telecomunicações (pela sexta vez). A par disto foi atribuída à Meo, por parte do Portal da Queixa, a distinção de "Marca Recomendada".