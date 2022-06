Mercadona de Setúbal, Montijo, Santarém ou Caldas da Rainha. Como se preparam os colaboradores para abrir as novas lojas?

Hoje às 09:10 Facebook

É em Matosinhos que se inicia o processo de formação dos novos colaboradores Mercadona, das cadeiras da sala de aula ao linear do supermercado. Os colaboradores vão, depois, inaugurar as lojas com experiência reforçada.

Filipe Gomes deixou Almerim em novembro de 2021 para rumar a norte, em direção a uma nova aventura: completar a formação em operador de supermercado para a inauguração de uma das primeiras lojas Mercadona a sul do país. "Candidatei-me à Mercadona porque era uma oportunidade que não podia desperdiçar", afirma, enquanto ocupa o seu posto de trabalho na secção de charcutaria da Mercadona de Matosinhos.

É neste supermercado e na nave de formação instalada a algumas ruas de distância que estes trabalhadores Mercadona Portugal passam pelo seu processo de formação. "Deixei a minha família em Almeirim para vir, mas tem valido a pena, porque esta é uma função que dá muita estabilidade. Além disso, falo diariamente com eles e tenho viagens pagas de 15 em 15 dias para ir a casa", acrescenta Filipe Gomes.

As viagens pagas são um dos benefícios que todos os formandos recebem assim que assinam contrato com a Mercadona, algo que compensa o facto de terem de estar tantas semanas fora de casa. A isto juntam-se as deslocações e alojamento pagos no local da formação, a entrada direta para o quadro de trabalhadores efetivos da empresa, bem como um salário pago a 100% desde o primeiro dia. Assim, não são só formandos, são automaticamente colaboradores.

Como explica Cláudia Castro, Coordenadora de Formação da Mercadona Portugal, "a formação é um dos pilares essenciais da nossa empresa e o nosso foco é capacitar todos os colaboradores para o desemprenho das suas funções." É um processo que demora, em média, três a quatro meses, sendo que todos os colaboradores Mercadona passam por uma fase de formação teórica, uma fase de formação prática e, por fim, uma fase de integração em loja. Filipe Gomes recorda, por exemplo, a sessão específica de 40 horas para corte de presunto: "É uma formação muito profissionalizante."

Fique a conhecer melhor o processo de integração e formação de novos colaboradores da Mercadona no vídeo acima, através dos casos de Filipe Gomes e Céline Santos.