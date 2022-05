Mil e um problemas por resolver? Vá direto ao que precisa

Hoje às 15:44 Facebook

Quando todas as preocupações do mundo o atormentam e parece que os astros estão desalinhados, o que precisa mesmo é de uma mãozinha. E há uma loja onde pode encontrar todas as que necessita.

Há alturas em que nada corre bem. O ecrã do telemóvel parte-se quando desliza do bolso. O teclado do portátil não funciona, por mais que se reinicie. O duche da casa de banho fica entupido. Como se tudo isto não bastasse, as férias estão aí à porta e só agora é que o hostel avisa que proíbe a entrada de animais.

No meio de tantos dilemas que gritam por soluções, a cabeça também se enche de barulho, que não dá descanso. Com tantas preocupações a pesar-lhe nos ombros, as conversas com a família, amigos e colegas são dominadas por estas quimeras. E, para cúmulo, os seus amigos já não aguentam ouvir, nem mais uma vez, novas queixas sobre tudo o que o apoquenta. Até a sua mãe querida já quer mudar de assunto.

Já se somam as noites mal dormidas a pensar em tudo o que precisa de ser feito: ou é o cano que deixa cada vez mais água estagnada, ou é o computador que agora nem liga! Portanto, o que fazer? Guardar tudo para si? Fugir para longe? Ou pedir ajuda a quem é especialista? A resposta é óbvia e é a última: Direto ao que precisa? Mais vale ir à Worten Resolve

Com o programa de serviços Worten Resolve, todas estas situações têm uma resolução fácil e eficaz. Basta ir direto ao que precisa. Sejam problemas relacionados com a casa, com informática ou telemóveis, não há nenhuma reparação que fique por fazer se chamar os especialistas da Worten Resolve. Para além da canalização velha, a tinta já sai das paredes? O teclado do computador falhou, mas o monitor também já anda pelas ruas da amargura? E, já agora, também era bom que o telemóvel não estivesse tão lento. Há um único sítio onde pode tratar de tudo isto, e muito mais.

E se precisa de alguém que olhe pelo seu cão - sim, leu bem -, os serviços da Worten Resolve são tão amplos que até abrangem o pet-sitting. Assim, o seu melhor amigo de quatro patas nunca ficará sozinho enquanto viaja descansado e com uma única coisa em mente: a bola de Berlim que vai comer quando chegar à praia.