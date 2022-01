Não deixe para amanhã o queijo que pode comer hoje

Hoje às 10:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Se há um dia importante para os amantes de queijo, esse dia é hoje: o Dia Mundial do Queijo. A ​​​​​​​Mercadona sabe-o, e por isso nas suas lojas tem disponíveis os melhores queijos portugueses, garantindo que há uma fatia para todos os gostos.

O queijo está definitivamente entre os produtos preferidos dos portugueses. Dos sabores mais fortes aos mais suaves, das texturas mais cremosas aos queijos mais duros, existem opções suficientes para permitir as mais variadas combinações gastronómicas.

A tradição de fabrico de queijo em Portugal é já muito antiga e contempla na sua história um conjunto de técnicas ancestrais, pela transformação e valorização daquele que foi o primeiro alimento a ser modificado pelo homem - o leite. Hoje, de forma saborosa e versátil, está habitualmente presente nas nossas refeições, em inúmeros pratos, desde o pequeno-almoço até ao jantar.

Honrando essa tradição, a Mercadona, tem nos seus supermercados, uma das maiores ofertas de queijos nacionais, diretamente do produtor para a sua mesa. Se é amante dos queijos das Beiras, não pode passar ao lado do Queijo Curado de Ovelha, produzido pela Queijaria Almeida, do Queijo Ovelha Serrano, elaborado na Queijaria Sabores do Dão, e do Queijo Amanteigado, da Beira Alta, produzido pela Lactoserra.

Para os fãs dos produtos da Estremadura, há duas opções: Queijo Mistura Aperitivo, produzido pela Santiago & Santiago, e Queijo Fresco de Vaca, da Lactifeita. Na dúvida, o melhor é levar os dois.

Todos nós sabemos que os Açores são fortes produtores no que toca a derivados do leite, e no caso dos queijos não existem exceções: cada um é melhor do que o outro. Queijo da Ilha, Fatias Finas Açores e Bola Flamengo Açores, todos produzidos pela LactAçores, também estão disponíveis nas lojas Mercadona.

Como entrada ou como petisco, o que nunca pode falhar no acompanhamento de uma farta tábua de queijos portugueses é um bom vinho. Saiba como o escolher na garrafeira da Mercadona, um espaço que disponibiliza uma grande variedade de vinhos de qualidade, das mais diversas castas e fornecedores.

Seja com origem no leite de ovelha, cabra, vaca ou mistura, a Mercadona tem à disposição nas suas lojas uma grande variedade de queijos, sobretudo queijos produzidos em Portugal. Tudo para que este Dia Mundial do Queijo seja apenas uma amostra dos restantes 364 dias.