Não esconda a tosse, saiba como a combater

Conheça a história de Marta, a podcaster que não consegue dizer duas palavras sem tossir. Mas se, tal como ela, tem vergonha de tossir em público, saiba que não tem de esconder este reflexo natural. Tem apenas de o combater.

Com certeza que se relacionou com o diálogo que acabou de ouvir. Todos nós já sentimos desconforto quando, em público, não conseguimos controlar aquela comichão no fundo da garganta, e, de repente, todos os olhos se viram para nós. Cada célula do nosso corpo sente a necessidade de pedir desculpa, de assegurar que não estamos infetados com o vírus que nos tem mantido alerta.

Há dados que sustentam a confiança que imprimimos nesta afirmação: o estudo "Fast Track Cough Stigma Survey" da farmacêutica Sanofi, que contou com 1000 entrevistas, indica que 78% das pessoas sente que os sintomas de uma simples gripe ou constipação criam um ambiente de ansiedade, enquanto 72% das pessoas que andam de transportes públicos não querem tossir em público por afastar pessoas. E o mesmo acontece quando são os outros a espirrar ou a tossir perto de nós: 77% afastar-se-iam o mais longe possível se alguém tossisse perto de si num transporte público.

A verdade é que a tosse não é apenas um sintoma da COVID-19. A maioria dos casos de tosse têm origem numa constipação comum ou são até um reflexo natural que ajuda a limpar a garganta e as vias respiratórias de pós ou substâncias que causam irritação. Por ser tão normal, especialmente em zonas com clima temperado, não deve ser uma fonte de vergonha ou algo a esconder. Mas também não deve ser ignorada.

A melhor forma de não ser olhado ou olhada de lado sempre que tosse é cortar o mal pela raiz: combater a tosse. O primeiro passo, e segundo conselhos da APIFARMA, é apostar no autocuidado, tomar bem conta do corpo para que ele seja capaz de lutar contra aquilo que está a causar a tosse. Proteja-se do frio com roupas quentes, beba água, durma uma quantidade de horas equilibrada e reforce a higiene pessoal e o conforto em casa. Tudo o que faça o sistema imunitário ficar mais forte é regra.

O segundo passo será pedir uma ajuda à ciência, através da medicação. Aqui, há que ter atenção ao tipo de tosse, uma vez que há dois: a seca e a com expetoração. A primeira pode ser tratada com pastilhas e supressores de tosse, enquanto mucolíticos com cloridrato de bromexina, como, por exemplo, Bisolvon®, são uma boa opção para ajudar a controlar e a aliviar os sintomas da segunda. Este último é um medicamento de venda livre.

O problema pode não ficar, no entanto, resolvido de um momento para o outro. E enquanto a tosse não se for embora, há três regras de ouro apontadas pela Direção-Geral da Saúde que não podemos esquecer: a etiqueta respiratória, a distância de segurança e a higiene das mãos. Tossir e espirrar nunca para mão, mas sim para o cotovelo, a manga ou um lenço descartável. E cobrindo sempre a boca e o nariz. Lavar ou desinfetar as mãos tem de ser algo recorrente. Já a distância, e até a utilização de máscara em espaços fechados, é algo a que já estamos habituados e que se pode replicar em caso de tosse.

Seja qual for o contexto - em família, nos transportes públicos, no escritório ou entre amigos -, são estes as dicas para parar de dizer: "Desculpem, prometo que não é Covid!" Porque uma tosse associada a constipação não tem de deixar toda a gente em alerta. É natural e tem tratamento. Não esconda a tosse, combata-a.

Bisolvon (bromexina) é adjuvante mucolítico do tratamento antibacteriano das infeções respiratórias com hipersecreção brônquica. Precauções: doença hepática e renal, asma, lesões cutâneas, intolerância à composição. Leia o folheto informativo. Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas consulte o médico ou farmacêutico.