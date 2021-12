Não vive sem o computador? Conheça o seu novo departamento de IT

Hoje às 15:00 Facebook

Ao abandonar o ano velho e entrar no ano novo, deixe o stress desnecessário para trás. Evite cabelos brancos com as avarias de computador. Para quê trocar, se o pode reparar?

Atualmente, fazemos quase toda a nossa vida através de um computador: trabalhamos, jogamos, vemos séries e filmes. Os portáteis tornaram-se a caixa-forte dos nossos documentos mais preciosos, de parte da nossa existência. Por isso, é um autêntico pesadelo quando se avariam.

O quão bom seria ter um departamento de informática pessoal mesmo à mão nesses momentos? Será pedir demasiado ter quem seja capaz de descobrir os problemas no nosso equipamento, alguém experiente e de confiança, sempre disponível a ajudar-nos?

A Worten acredita que todos têm direito a reparações informáticas de qualidade e aos melhores preços é por isso que disponibiliza, através da Worten Resolve, um serviço de reparações IT que lhe concede a todos estes desejos, como um génio da lâmpada.

Do diagnóstico gratuito, para que o cliente possa perceber o estado do seu equipamento e melhorar a performance do mesmo, sem compromissos, às reparações efetuadas por técnicos especializados, a preços que não põem em risco umas futuras férias ou o equilíbrio financeiro do mês, a Worten Resolve.

Tudo isto, independentemente da marca. Assim, os amantes da Apple também encontram aqui a solução para as suas dores de cabeça. Podem confiar à equipa Worten Resolve o seu Mac ou iPad para instalações, configurações e reparações em centros de assistência autorizados Apple. E podem também dormir descansados sabendo que a avaria será resolvida e o dispositivo não só terá um melhor desempenho, como ficará mais seguro.

E, se há alguém para quem o computador é essencial são os gamers. Como se joga ao mais alto nível se se tem um equipamento lento? A partir de agora, a Worten Resolve, com a instalação de discos internos SSD, limpezas interiores, upgrades de componentes ou outro tipo de otimizações do aparelho.

Por isso, independentemente da marca do computador e do uso que lhe dá, mantenha-o na sua melhor forma. Cuide da saúde do seu equipamento e, consequentemente, da sua carteira. Não se esqueça, a Worten Resolve.