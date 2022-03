Neste Dia do Pai, ofereça presentes que criam memórias

Hoje às 09:30 Facebook

Retribua um pouco do carinho e dedicação que o seu pai lhe tem dado com uma destas quatro sugestões especialmente preparadas para este herói sem capa.

A nossa casa não é constituída apenas por quatro paredes. É feita das memórias que construímos com as pessoas mais queridas que sempre nos acompanham. Uma delas é o nosso pai, a maior constante da nossa vida. Quando as saudades apertam, as recordações são os refúgios possíveis. Porém, revelam-se insuficientes nos momentos mais duros em que um telefonema não chega perto do cheiro do seu perfume característico quando nos abraçamos e saber que, no aconchego dos seus braços, está tudo bem.

Ao aproximar-se o dia dedicado ao homem da nossa vida, a Mercadona quer ter a certeza de que nunca esquecemos os aromas que, mesmo distantes, nos transportam automaticamente para os momentos mais felizes que partilhámos juntos. Por isso, preparou uma seleção de perfumes que serão as prendas ideais para o melhor pai do mundo.

Uma das melhores opções que vai encontrar nas prateleiras da Mercadona é o Lote Ikiru homme. O conjunto inclui um Eau de toilette Ikiru de 100 ml e um mais pequeno, com 30 ml. É perfeito para aplicar nas têmporas, pescoço, pulsos e cotovelo. Em 15 minutos, o maravilhoso odor vai deixar a sua pele cheirosa ao longo do dia.

Principalmente nos dias mais intensos, quando o trabalho aperta mais, o seu pai precisa de uma dose ainda maior de mimo. Para proporcionar os momentos de descanso e relaxamento que merece, o Lote Misty Wood é a escolha ideal. O gel de banho, champô e after shave são perfumados e feitos com produtos que respeitam o equilíbrio e a suavidade natural da pele.

Se o seu pai preferir um aroma amadeirado com toques de especiarias, o lote World"s Best Dad dar-lhe-á a motivação extra para trabalhar. Desta forma, pode começar o dia com um banho revigorante, esfregando um pouco do gel de banho na pele molhada. Ao sair do duche, vai finalizar com o toque especial: uma pulverização com a eau de parfum.

Outra parte importante da sua rotina é o momento em que faz a barba. Ao passar cuidadosamente a lâmina pela pele, é provável que se recorde das alturas em que brincava com espuma de barbear enquanto olhava com curiosidade para aquele ato. Hoje, os sentimentos permanecem, mas com mais cuidado, especialmente com lâminas Precision System 6, com aloé vera e vitamina E.

No próximo sábado, dia 19, quando tocar à campainha do seu pai e o abraçar com força, tenha cuidado para não estragar a surpresa que esconde no saco. É verdade que os pais devem ser celebrados todos os dias, mas nada bate o momento em que os surpreendemos com os melhores presentes.