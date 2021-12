Neste Natal, transforme um mono numa nova oportunidade

Hoje às 19:37 Facebook

Por vezes, fazer o bem está mesmo à nossa frente. E que tal aproveitarmos o Natal para ajudarl? Comece por olhar para os seus equipamentos eletrónicos velhos.

Estão no fundo do sótão a ganhar pó, na garagem a servirem de apoio para caixas. Sim, estamos a falar das televisões que já não funcionam, dos computadores que foram trocados por outros mais rápidos, as máquinas de lavar que eram para arranjar, mas que se foi adiando. E todos temos um exemplo destes na nossa vida.

Seja por apego emocional ou por simplesmente não sabermos que último destino lhes dar, mantemos nas nossas casas muitos equipamentos elétricos que já não funcionam. Mas, se pensarmos bem, não faz sentido manter coisas das quais já não precisamos. Muito menos quando podem ajudar aqueles que mais precisam.

Com o aproximar das festividades, o espírito de dar sem olhar a receber tem de prevalecer. Por isso, esvazie as suas gavetas e armários e junte os equipamentos elétricos que já não usa. Se os levar à Worten, estará a ajudar o ambiente, ao mesmo tempo que irá contribuir para uma maior qualidade de vida das populações mais vulneráveis e carenciadas.

Através do programa Worten Transforma, qualquer pessoa pode entregar eletrodomésticos e produtos informáticos avariados, nas lojas Worten, para que sejam corretamente reciclados, e a Worten possa, assim, doar produtos novos em folha a escolas, hospitais e instituições de solidariedade social de todo o país.

Sejam equipamentos grandes ou pequenos, podem ser entregues numa loja Worten ou recolhidos em casa, caso adquira um grande eletrodoméstico novo. Não paga nada extra e está a ajudar quem mais precisa. Além disso, estará a contribuir para um ambiente mais limpo, evitando que mais um mono vá para uma lixeira ou aterro.

Esta iniciativa decorre desde 2009, mas torna-se mais especial nesta época do Natal. Só desde janeiro de 2021, já foram apoiadas mais de 110 entidades em todo o país, com a doação de mais de 420 eletrodomésticos e produtos tecnológicos. Isto equivale a um investimento superior a 65 mil euros em equipamentos novos.

Por isso, enquanto pensa nas prendas de Natal que quer oferecer a si e aos seus, olhe bem para o que tem na sua casa. Pode libertar espaço na arrecadação e, simultaneamente, ajudar os outros. Afinal, não é este mesmo o verdadeiro sentido do espírito natalício?