Noite das Bruxas e Feira do Fumeiro regressam a Montalegre

Quem diz que não se deve voltar aonde se foi feliz nunca esteve nesta vila raiana em janeiro. Durante cinco dias vive-se a magia negra e provam-se os símbolos gastronómicos da região, sempre com tempo para dançar.

Janeiro é conhecido por ser um mês longo, duro e frio. Mas há um concelho em Portugal onde o primeiro mês do ano se celebra como se fosse verão, com muita diversão, comida, música e o calor humano de milhares de pessoas. E tudo começa no dia mais azarado do ano. Em Montalegre, a primeira sexta-feira 13 deste ano é o ponto de partida para uma festa que reúne foliões dentro e fora do concelho. Isto é, claro, se tiverem coragem de sentir a magia que se vive nesta "Noite das Bruxas".

Em 2023, a festa volta ao Castelo da vila raiana com tudo a que o público tem direito: uma grande encenação com fogo de artifício, uma enorme queimada e animação até de madrugada graças às atuações de grupos musicais e DJ"s. E a melhor parte? A festa continua mesmo com o céu azul.

De 19 a 22 de janeiro, a alegria não vai parar na icónica Feira do Fumeiro de Montalegre. O certame, que já vai na 32.ª edição, celebra o melhor da tradição, gastronomia e costumes do concelho. Como tal, dá aos visitantes todas as oportunidades de experimentarem os enchidos típicos da região.

Se se dirigirem à Praça dos Sabores, encontrarão produtos da mais alta qualidade com selo de Indicação Geográfica Protegida. Este ano, destacam-se os que receberam esta certificação recentemente. São eles a alheira de Barroso-Montalegre IGP, a chouriça de carne de Barroso-Montalegre IGP, o chouriço de abóbora de Barroso-Montalegre IGP, o salpicão de Barroso-Montalegre IGP e a sangueira de Barroso-Montalegre IGP.

Estes e outros produtos de excelência encontram-se à venda no espaço Multiusos no recinto da feira. Porém, se não se conseguir deslocar ao concelho nesta altura, pode encomendá-los online na plataforma Fumeiro de Montalegre. Ainda que tenha nascido durante a pandemia como uma forma de levar o espírito do certame aos visitantes, a iniciativa continua a unir todos os cantos do país através de algo que tem lugar reservado no coração de qualquer português: um belo e delicioso enchido.