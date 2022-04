Nova colheita: cinco verdes que vai querer juntar à sua garrafeira

Hoje às 08:56 Facebook

Há vinhos verdes para todos os gostos, para todos os pratos e para todas as ocasiões. Com sabores frescos, aromáticos e frutados, fique a conhecer a nova colheita de vinhos verdes Castelo de Moinhos, à venda na garrafeira dos supermercados Mercadona.

"Um apreciador de vinhos procura colheitas novas, principalmente nos vinhos brancos e verdes, pois é quando estes apresentam toda a sua exuberância e se encontram no seu melhor momento de consumo." Quem o afirma é Vítor Grilo, especialista de vinhos e espumante da Mercadona em Portugal.

Por isso mesmo, na Mercadona já pode encontrar vinhos verdes da marca Castelo de Moinhos com castas de colheitas recentes e, apesar da produção do vinho verde ser propícia ao cultivo de castas brancas, tais como Alvarinho, Loureiro e Trajadura, também vai poder encontrar vinho verde tinto e rosé.

No total, são cinco os vinhos da nova colheita que podem passar diretamente para a sua mesa. Experimente e delicie-se com o sabor fresco, aromático e frutado que a nova colheita proporciona a estes vinhos.

A acompanhar bem com aperitivos, peixes, bacalhau, todos os tipos de carne, massas, saladas e sobremesas surge o Loureiro, um vinho com um aroma cítrico e floral e paladar seco. Produzido e engarrafado pela Adega Cooperativa de Ponte de Lima, esta bebida deve ser degustada bem fresca, o que calha bem com o verão mesmo aí à porta.

Para quem prefere aromas discretos a pêssego, alperce, maçã e pera madura, assistidos por agradáveis sensações a flor de laranjeira, o Alvarinho com Trajadura é a escolha perfeita. Tem um grau alcoólico elevado e uma acidez moderada.

Um aspeto brilhante, uma cor citrina e um aroma frutado a violeta e flor de laranjeira são as características dominantes de um bom Alvarinho. Este vinho monocasta tem um sabor harmonioso, elegante e intenso, destacando-se o sabor a pêssego e frutos tropicais. É produzido e engarrafado pela Adega Cooperativa de Monção.

Com uma cor ligeiramente rosada, o vinho verde rosé Castelo de Moinhos tem um aroma a frutos vermelhos e um paladar meio seco e fresco. Ideal para acompanhar com aperitivos, peixe, bacalhau, todos os tipos de carne, massas, saladas e sobremesas. É produzido e engarrafado pela Adega Cooperativa de Ponte de Lima.

Por fim, com uma cor vermelha intensa e uma acidez equilibrada, o vinho verde tinto Castelo de Moinhos é o néctar que não pode deixar de experimentar. Também produzido em Ponte de Lima, deve saboreá-lo a uma temperatura entre 10º e 12ºC.

A qualidade é a nota dominante em todos estes vinhos. Mas, além destes, a Mercadona disponibiliza ainda uma garrafeira com uma grande variedade de vinhos de qualidade, das mais diversas castas e fornecedores. Passe por lá!