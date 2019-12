Nova loja Continente Bom Dia serve Porto Oeste a partir de hoje

Hoje às 15:30 Facebook

Twitter

Partilhar

É hoje inaugurada a 60ª loja Continente no distrito do Porto. Em pleno centro da Invicta, no Campo 24 de Agosto, a nova loja Continente Bom Dia dispõe de uma área de venda de 1700 metros quadrados e 250 lugares de estacionamento subterrâneo. No mesmo espaço vão funcionar também uma clínica Dr. Wells e um restaurante da cadeia Kentucky Fried Chicken, revelou o diretor de operações do Continente, Amaro Amaral

"É uma loja única no centro do Porto, com uma dimensão muito relevante, sendo que no ramo alimentar estará ao nível de um hipermercado, com uma gama muito alargada de produtos", explicou aquele responsável. E, anunciou, "os clientes que fizerem compras entre hoje e domingo vão beneficiar de um desconto de dez por cento".

O estabelecimento de proximidade vai servir, sobretudo, a área do Porto/Oeste, que integra os bairros de Campanhã, Bonfim e baixa do Porto e vai representar a criação de 54 novos postos de trabalho. Por se situar numa zona antiga, a construção teve de respeitar restritos critérios arquitetónicos.

A instituição de solidariedade selecionada para receber a doação de excedentes desta loja, no âmbito da política de responsabilidade social do grupo, será o Instituto Profissional do Terço (IPT), que acolhe, educa e forma crianças e jovens em risco.