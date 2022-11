Novo escritório e contratação de centenas de profissionais: o futuro da Mercedes-Benz.io em Portugal

Hoje às 17:03 Facebook

Com uma localização privilegiada, uma cultura 100% flexível, espaços de trabalho e de socialização, o novo escritório da empresa em Portugal promete elevar a marca e o país para o topo do mundo digital.

Foi com uma vista invejável sobre o rio Tejo, no Parque das Nações, que a Mercedes-Benz.io anunciou o reforço do seu posicionamento em Portugal. Cinco anos depois de se ter instalado no país, a empresa vai abrir um novo escritório na Torre Zen, no Parque das Nações, em Lisboa. Para tal, vai contratar mais de 140 colaboradores, uma aposta importantíssima no talento nacional.

Segundo a Mercedes-Benz.io, este foi um passo necessário para continuar a caminhar em direção ao objetivo claro e constante da marca: construir a melhor experiência de luxo para o consumidor. "A digitalização está a mudar as nossas vidas diárias e a forma como as empresas operam. Clientes de todo o mundo esperam poder interagir com as suas marcas online, em qualquer lugar e a qualquer hora. Por esta razão, a Mercedes-Benz vai continuar a investir na transformação digital das suas áreas de venda e pós-venda", afirma Sabine Scheunert, Vice President Digital & IT Marketing and Sales da Mercedes-Benz Cars.

O espaço na Torre Zen tem mais de 1.100 m2 e divide-se em dois pisos. Foi desenhado não só para promover a criação e troca de ideias disruptivas entre membros da equipa, como também para fomentar a socialização e o bem-estar dos trabalhadores. Uma receita que a empresa considera fundamental para que continue a liderar. Por essa razão, além de incluir áreas de trabalho e reuniões, o escritório oferece 400 m2 de salas de jogos, área lounge, pool couch, bar e biblioteca.

"Somos uma tribo de entusiastas digitais"

A Mercedes-Benz.io é uma organização subsidiária do Mercedes-Benz Group AG e chegou a Portugal em 2015. A sua função é desenvolver soluções digitais e tecnológicas ligadas ao marketing, vendas e pós-vendas. "Somos uma tribo de entusiastas digitais", resume Silvia Bechmann, CEO da empresa.

As equipas trabalham fisicamente na Alemanha, nas cidades de Estugarda e Berlim, e em Portugal, com escritórios em Lisboa e Braga. Ao todo, são mais de 500 colaboradores e 330 profissionais a nível nacional. O website global e loja online, o car configurator, dealor locator e a Mercedes Me Service App são apenas alguns exemplos do trabalho que a empresa desenvolve todos os dias e que impacta diretamente a experiência de milhões de condutores.

"As nossas equipas na Alemanha e em Portugal desempenham um papel fundamental na transformação digital da Mercedes-Benz, impactando toda a experiência de compra e a jornada do cliente, desempenhando um papel central no segmento de luxo, tanto offline quanto online", explica Silvia Bechmann.

Lisboa: um hub de investimento tecnológico e ecológico

A Mercedes-Benz lidera no segmento premium em território nacional, tendo uma quota total superior a 7%, o que faz de Portugal o terceiro maior mercado da marca. "Queremos continuar a investir em Portugal e a expandir a nossa presença no país, e manteremos o ritmo de crescimento atual ao longo de pelo menos os próximos dois anos", garante a CEO da Mercedes-Benz.io. Para fazer uma união como esta funcionar, é preciso que ambas as partes partilhem interesses importantes. E, neste caso, a digitalização e a transição energética estão no topo das prioridades, tanto do país, como da empresa.

A escolha de Portugal para a instalação do novo escritório é, para o ministro da Economia, António Costa e Silva, a confirmação de um "casamento perfeito". Para Portugal, afirma, a Mercedes-Benz significa "excelência e confiabilidade". Um sentimento partilhado pela marca em relação ao nosso país, já que também vai abrir um novo Centro de Competências no Campus de Sintra, centrado na área de business das vendas online.

Em território nacional, a marca está a fazer uma enorme diferença graças à sua frota elétrica. "Atualmente, cerca de 50% dos modelos vendidos em Portugal já são plug-in ou 100% elétricos", explica Holger Marquardt, CEO da Mercedes-Benz Portugal. "A Mercedes-Benz é hoje a marca com a maior oferta de veículos plug-in e elétricos no mercado, contribuindo para alcançar o objetivo da mobilidade neutra em CO2".

A aposta na qualidade cada vez maior dos serviços e dos veículos para os consumidores não pode ser feita sem pensar no futuro que se está a deixar para as gerações futuras. Tal como disse a Vice President Digital & IT Marketing and Sales Mercedes-Benz Cars, Mercedes-Benz AG, "o luxo de amanhã é sustentável". E o novo escritório da Mercedes-Benz.io em Portugal vai liderar essa viagem.