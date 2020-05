O aroma e o sabor perfeitos para enfrentar o dia-a-dia

Hoje às 12:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Para recarregar energias e continuar a enfrentar dias desafiantes, por vezes basta um café perfeito, em casa, moído na hora.

Os dias devem começar sempre com vitalidade, e para muitas pessoas a melhor forma de o fazer é beber um bom café matinal. Há quem goste de o beber simples ou com leite, há quem prefira bebê-lo frio ou acompanhado de um pedacinho de chocolate, há ainda quem aproveite esse momento para desfrutar da companhia da família ou dos amigos.

Quantas vezes já convidou um amigo para beberem um café? Para muitos de nós, mais que beber café, estes são momentos para manter a conversa em dia, partilhar opiniões, experiências e gargalhadas, ou simplesmente para respirar fundo, descontrair e continuar mais um dia de trabalho. A realidade é que o café é um companheiro de muitos encontros e tantos momentos que já faz parte das nossas vidas.

É a pensar na importância destes momentos que a De´Longhi apresenta uma vasta gama de máquinas de café automáticas, entre elas a mais recente PrimaDonna Elite Experience.

Desenhada para satisfazer verdadeiros amantes de café, com o melhor sabor e design, este modelo da gama De"Longhi permite dar asas à criatividade e conferir um toque singular à sua bebida. Com funções predefinidas de Chocolate quente, Espuma de leite frio ou Café gelado, pode inovar nas suas receitas de café e conseguir bebidas com ainda mais sabor.

A PrimaDonna Elite Experience integra um moinho automático para que possa obter o melhor aroma e sabor a café, com grãos frescos e moídos na hora, nível de moagem a gosto e uma maior eficácia em questões de sustentabilidade e economia.

Para garantir que fica rendido, a De"Longhi associa a esta máquina a possibilidade de a programar através da App dedicada Coffee Link, onde vai conseguir criar as suas bebidas à distância, com o mesmo sabor e qualidade, através de conexão por bluetooth.

Como se isso não chegasse, a PrimaDonna Elite Experience inclui ainda a função de limpeza rápida e automática após cada utilização, para que a parte menos divertida seja ainda mais simples e prática, e que todos agradecemos.

Desfrute dos melhores momentos de café, agora com mais sabor e ao seu gosto.