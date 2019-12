O Bonfim tem um novo Bom dia!

Hoje às 16:02 Facebook

Com bastante entusiasmo, os habitantes da freguesia do Bonfim, no Porto, esperavam pelo momento da abertura das portas da nova loja Continente Bom Dia Campo 24 de Agosto.

Situada numa localização privilegiada da zona Oeste da cidade do Porto, a nova loja Continente Bom dia Campo 24 de Agosto deu as boas-vindas aos seus novos vizinhos com muita animação e sorrisos, mas também com os melhores produtos aos melhores preços.

Os habitantes do Bonfim encontram agora um espaço onde se destacam a oferta da secção de Frescos, de Talho e Peixaria, permitindo uma franca melhoria da sua qualidade de vida ao disponibilizar produtos de qualidade e com uma variedade notável, contribuindo para melhores opções de alimentação.

Não esquecer também o espaço Well's que também faz parte desta nova loja, que vai permitir aos habitantes desta zona do Porto acesso mais imediato e fácil a produtos de saúde e bem-estar, com maior comodidade e de forma económica.

Descubra no vídeo todas as novidades que o novo Continente Bom dia Campo 24 de Agosto lhe traz e não deixe de visitar este espaço que promete melhorar a vida dos portuenses da freguesia do Bonfim e não só!