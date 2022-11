O colchão inteligente que vai revolucionar as suas noites de sono

Hoje às 08:20 Facebook

"Dormir como um anjo". De certeza que já ouviu esta expressão vezes sem conta, mas poucos são aqueles que já a experienciaram verdadeiramente. O motivo para isto está, muitas vezes, no colchão, ou estava, porque agora existe o colchão perfeito para cada pessoa, não fosse ele personalizável.

Uma grande parte das pessoas passa o dia com uma postura inadequada e este é o principal motivo para aquelas dores nas costas que ninguém deseja. Mas se esta é uma realidade durante o dia, não precisa de ser durante a noite. A escolha do colchão deve ser certeira, porque uma boa noite de sono faz milagres durante o dia.

Foi por este mesmo motivo que a Emma - The Sleep Company lançou o seu primeiro colchão inteligente em Portugal: o Emma Shift. Utilizando tecnologia inovadora, este colchão possui duas câmaras personalizáveis, que podem ser adaptadas através de uma válvula inteligente, permitindo ajustar a sua firmeza ou suavidade de acordo com as suas preferências. O melhor disto tudo é que o facto de ter duas câmaras permite que quem dorme acompanhado tenha a possibilidade de adaptar o colchão à sua maneira, pois cada pessoa pode personalizar a sua metade sem influenciar o conforto da outra. Ou seja, além de dormir melhor, as discussões sobre que colchão comprar também acabam de uma vez por todas.

O Emma Shift possui duas câmaras personalizáveis que podem ser adaptadas através de uma válvula inteligente, permitindo ajustar a firmeza ou suavidade do colchão de acordo com as suas preferências.

Todos sabemos que dormir bem é essencial para manter o equilíbrio e bem-estar, mas é preciso fazer por isso. Uma boa noite de sono reduz o stress diário, que muitas vezes afeta o nosso dia, faz aumentar a concentração, ajuda a melhorar o humor e consequentemente a sociabilidade com os outros, diminui o risco de doença e ajuda a manter um peso saudável. São só vantagens, por isso não há motivo para não melhorar a qualidade do seu sono.

O Emma Shift é tudo o que alguém pode procurar no colchão perfeito, abraça suavemente o corpo para alívio da pressão, adapta-se às preferências de cada um e do seu sono, através de funções inteligentes e inovadoras, maximizando assim o descanso e bem-estar enquanto dormimos. É verdade que haverá sempre pessoas que se sentem perfeitamente bem a dormir apenas seis horas por noite e outras que vão continuar a precisar de dormir nove horas, mas uma coisa será certa para todas elas: vão "dormir como um anjo".