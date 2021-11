O futuro do aquecimento

Hoje às 10:07 Facebook

Com o frio a chegar, uma casa quente é o desejo de qualquer família. A melhor solução já chegou ao mercado - e é também a mais ecológica.

Está perto a altura do ano em que as mantas saem dos armários para o sofá, em que os aquecedores deixam as arrecadações ou, para os mais tradicionais, em que se prepara a lenha ou outros combustíveis fósseis para a chegada anunciada da lareira ou das caldeiras de aquecimento. Todos os Outonos e Invernos, milhares de portugueses tentam combater o frio nas suas habitações.

Porém, nos tempos que correm, outras preocupações também se levantam, como a eficiência energética e a pegada ambiental destas soluções. A temperatura nas casas não se baseia simplesmente no seu aquecimento, mas também como conservamos o calor, ou impedimos o frio de entrar.

Garantido o isolamento, e seguindo a mesma tendência, qual é a solução fiável e ecologicamente eficaz para garantirmos o aquecimento das habitações e, em simultâneo, o aquecimento das águas sanitárias que usamos no nosso dia-a-dia? Há mais de 50 anos, a Mitsubishi Electric foi o primeiro fabricante mundial a utilizar a tecnologia da bomba de calor para este fim. Com a passagem do tempo surge também a evolução desta tecnologia, com o objetivo de se tornar mais económica, eficiente e ecológica, ao mesmo tempo que aumenta a capacidade de responder às necessidades dos consumidores. Evolução essa que tem sido liderada, até aos dias de hoje, por esta marca. E o melhor? É que esta solução é rentável até para a carteira.

Climatização integrada... para toda a casa

A Mitsubishi Electric oferece soluções de aquecimento ambiente, mas também de produção de águas quentes sanitárias (AQS). Adicionalmente, pode também incluir arrefecimento - uma solução completa. A tecnologia de bomba de calor produz aquecimento e AQS até 60ºC de forma fiável, mas também limpa: permitindo a redução até 90% das emissões de CO2. Com esta gama, a oferta de soluções de aquecimento é bastante diversificada. Sejam elas por sistemas de ar/ar ou por sistemas de ar/água. E quando falamos em soluções, falamos também em aplicações, entre elas a produção de água quente, até 60ºC, que poderá utilizar para banhos quentes, em lavagens, ou qualquer outra situação, evitando o desperdício energético. Existe ainda a possibilidade de soluções de aquecimento central por água circulante, seja em sistemas de radiadores, ventiloconvectores ou sistemas de piso radiante. Como vê, os benefícios são mais do que muitos!

A gama de produtos de aquecimento da Mitsubishi Electric é vasta, indo desde sistemas de ar condicionado, baseados nas bombas de calor ar/ar, aos sistemas das séries Ecodan e Climaveneta, baseados na tecnologia das bombas de calor ar/água. Graças a esta tecnologia é possível uma produção eficiente de energia térmica, da qual 75% é fornecida de forma gratuita, proveniente do ar exterior, e os restantes 25% elétricos, sendo este um tipo energia que possui, também, um elevado potencial verde. Quando comparado com as caldeiras tradicionais, a eficiência energética da bomba de calor é até 4 vezes superior. É ideal para a substituição dos sistemas tradicionais a caldeira com combustíveis fósseis. Não precisa de chaminés, nem de armazenamento de combustível e, muito menos, apresenta risco de explosão ou intoxicação.

Seja qual for o produto que escolha, a certeza é a de trazer para sua casa duas mudanças bastante significativas: a melhoria da qualidade do ar - graças ao sistema de filtragem instalado nos equipamentos - e o aumento do conforto e comodidade. Sabia que é possível controlar estes equipamentos a partir de um smartphone, PC ou tablet? Tudo isto para que, quando chegar a casa, o ambiente não só esteja mais limpo e saudável como à temperatura ideal!