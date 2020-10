O impulso para soluções vencedoras

Hoje às 00:00 Facebook

Twitter

Partilhar

A comunidade científica mundial não cruzou os braços nesta fase difícil em que vivemos. Para contribuir para o caminho da cura, descubra o impulso que foi feito para encontrar as soluções vencedoras.

O mundo passou por momentos muito complicados e que ainda não terminaram. Graças à pandemia atual que estamos a viver devido à Covid-19, as nossas vidas viram-se obrigadas a mudar e os projetos de investigação viram-se obrigados a responder de forma ativa a esta adversidade.

Como forma de contribuir para encontrar um caminho para a cura, a Fundação "la Caixa", através do seu concurso express do programa Caixaimpulse para a luta contra o Covid-19, selecionou cinco iniciativas biomédicas que respondem a três pilares-chave contra a Covid-19: tratamento, diagnóstico e prevenção.

Três dos projetos são centrados na procura de uma vacina, outro num ventilador mecânico invasivo de baixo custo e de produção local, outro uma aplicação de terapias experimentais e o último no desenvolvimento de um teste de diagnóstico.

«Encontrar soluções para fazer frente à crise sanitária e social gerada pela pandemia do coronavírus é uma prioridade para a Fundação "la Caixa". Esperamos que estes novos projetos contribuam para pôr fim a esta doença, que está a ter efeitos devastadores em todo o mundo, assim como para estarmos mais preparados para os desafios de hoje e do futuro», afirmou Àngel Font, diretor corporativo de Investigação Científica da Fundação "la Caixa".

Devido à emergência em responder de forma ativa, os critérios de avaliação do concurso express do programa Caixaimpulse contra o Covid-19 tiveram em conta a eficiência e capacidade de implementação das soluções propostas. Assim, foi valorizada a viabilidade técnica e científica, o potencial de translação, a relevância social e o impacto dos projetos vencedores.

Todos os projetos selecionados terão um apoio financeiro até 300 mil euros, bem como a possibilidade de aceder a especialistas e mentoras necessários para o desenvolvimento das iniciativas.

As soluções vencedoras

Desenvolvimento de vacina translacional contra a Covid-19

Helena Florindo e a sua equipa da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa redirecionam a nanoplataforma de vacinas eficaz para a estimulação da produção de anticorpos contra o cancro para a aplicar na pesquisa de uma vacina contra o SARS-Cov-2. Até ao momento já foi possível observar um aumento na produção de anticorpos que podem bloquear a entrada do vírus e estimular a imunidade, permitindo antecipar a possibilidade de obter uma vacina eficaz e segura.

Helena Florindo

Teste de diagnóstico do SARS-Cov-2

Está a ser desenvolvido um kit de diagnóstico do SARS-CoV-2 baseado num método fiável de deteção de ácidos nucleicos que será melhorado para detetar o ARN genómico do vírus. Os investigadores do Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) e do Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CMBSO-CSIC) apresentam o seu teste inovador - o COVI-PHI - que é mais barato e simples do que os atuais.

CovV2-BMEP e CoV2-TMEP: as vacinas multiepitópicas polivalentes

Sob a direção de Mariano Esteban, investigadores do Centro Nacional de Biotecnologia (CNB-CSIC) estão a desenvolver uma nova estratégia para a vacina contra o SARS-CoV-2 para evitar a propagação e possíveis surtos futuros. O projeto centra-se em desenhar e validar de forma pré-clínica novos compostos com atividade imunógena dirigidos a regiões menos suscetíveis à mutação da estrutura do SARS-CoV-2.

SARSVAX: vacina multiepítopo contra o SARS-CoV-2 com a plataforma de vacinas PLASMIVAX

Desenvolvida pela equipa de investigadores do Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) e sob a coordenação de Michael McConnel, a SARSVAX é uma nova vacina para a Covid-19 que combina múltiplos componentes do vírus com uma nova tecnologia de ADN que estimula a resposta imunitária. Atualmente, o grupo está a trabalhar para conseguir validação pré-clínica do seu protótipo contra o SARS-CoV-2 para estabelecer um processo de produção e iniciar o processo regulatório.

Agentes de molécula pequena dirigidos ao ARN contra o SARS-CoV-2

José Gallego e a sua equipa da Fundación Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir pretendem desenvolver um agente antiviral que bloqueie a replicação do SARS-CoV-2, atuando sobre o ARN do vírus. Identificando diferentes tipos de compostos, a equipa está a investigar os seus efeitos na replicação do SARS-CoV-2. Em curso está também a identificação de novas moléculas que se unam a estruturas específicas formadas pelo ARN viral.

Desde a abertura do concurso Caixaimpulse Covid-19 express a 27 de março e até à data em que terminou (15 de abril), foram apresentados 349 projetos, quase dez vezes mais de candidaturas do que é habitual nos concursos Caixaimpulse.