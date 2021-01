O impulso para soluções vencedoras

Hoje às 00:00 Facebook

A comunidade científica mundial não cruzou os braços nesta fase difícil em que vivemos. Para contribuir para o caminho da cura, descubra o impulso que foi feito para encontrar as soluções vencedoras.

O mundo passou por momentos muito complicados e que ainda não terminaram. Graças à pandemia atual que estamos a viver devido à Covid-19, as nossas vidas viram-se obrigadas a mudar e os projetos de investigação viram-se obrigados a responder de forma ativa a esta adversidade.

Como forma de contribuir para encontrar um caminho para a cura, a Fundação "la Caixa", através do seu concurso express do programa Caixaimpulse para a luta contra o Covid-19, selecionou cinco iniciativas biomédicas que respondem a três pilares-chave contra a Covid-19: tratamento, diagnóstico e prevenção.

Três dos projetos são centrados na procura de uma vacina, outro num ventilador mecânico invasivo de baixo custo e de produção local, outro uma aplicação de terapias experimentais e o último no desenvolvimento de um teste de diagnóstico.

Conheça aqui os trê projetos.