O melhor deste Natal é poder oferecer uma coleção premiada

Apesar de ser um Natal diferente, o amor continua a ser igual. Por isso, este ano ofereça o melhor aos seus melhores.

Este vai ser um Natal diferente. Muito do que podemos fazer nos outros anos este não se pode fazer. No entanto, também existe tanto que se pode continuar a fazer (e a dar) neste Natal.

Para recompensar por um ano bastante difícil, tanto nós como os nossos merecemos o melhor! Seja bombons, whiskies ou até livros, este Natal deve apostar no melhor. E é precisamente neste lema que a Pernod Ricard baseia a sua coleção de Natal: "Mereces o Melhor".

Para que neste Natal possa premiar quem mais gosta com o melhor dos melhores, a whisky collection da Pernod Ricard reúne as marcas Jameson, Chivas Regal, The Glenlivet e Ballantine's em embalagens muito especiais e com uma etiqueta personalizável para oferecer e dizer a quem mais gosta: "Mereces o Melhor".

O Pack Jameson Original possui o whisky irlandês mais vendido do mundo, destacando-se pelo equilíbrio entre aromas de frutos secos, baunilha e especiarias. Já o Pack Jameson Black Barrel conta um whisky irlandês envelhecido em pipas tostadas que o tornam mais intenso e com sabores mais ricos e frutados.

A juntar a estes dois, pode contar ainda com o Pack Chivas Regal 12 que conta com o Scotch Whisky premium número 1 da Europa e apresenta um sabor com notas de baunilha, avelã e caramelo.

Subtil, doce e com acabamento de baunilha, assim se descreve o Scotch Whisky que faz parte do Pack Ballantine's Finest. Ainda o Pack Ballantine's 12 + copo, tem uma seleção de Single malts e de Grain Whiskies, com um sabor cremoso a mel e caramelo.

Nesta coleção de Natal "Mereces o melhor", pode ainda encontrar o Pack The Glenlivet Founders, que se constitui como umas das referências mais populares de Single Malt Whisky do mundo, e que é um whisky envelhecido em barricas tradicionais de carvalho americano.

A premiada coleção de whiskies da Pernod Ricard é reconhecida pelas mais conceituadas competições internacionais, tendo nos últimos anos conquistado 65 distinções em concursos como o International Wine & Spirits Competition, International Spirits Challenge ou World Whiskies Awards.