O Melhor Moscatel do Mundo é português

Hoje às 09:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais uma vez Portugal consagrou o lugar no topo do mais importante concurso mundial de moscatéis, em França. O grande vencedor do Muscats du Monde® 2020 é um Moscatel de Setúbal da família Venâncio da Costa Lima e é um exclusivo das lojas Continente

Uma vez mais, um Moscatel de Setúbal da Venâncio da Costa Lima atingiu a pontuação máxima no concurso que elege os Melhores Moscatéis do Mundo. No Muscats du Monde® 2020 que decorreu a 22 e 23 de julho, em Frontignan-la-Peyrade, França, foram avaliados 158 moscatéis de 16 países diferentes. Os resultados podem ser consultados em www.muscats-du-monde.com

Além do 1.º lugar incontestado para o Moscatel Roxo de Setúbal Venâncio Costa Lima - Reserva da Família, 2016, esta adega destacou-se ainda no Top 10 do mesmo concurso com o Moscatel de Setúbal Venâncio da Costa Lima - Reserva da Família - 5 anos, num total de cinco medalhas de ouro e prata. Ambos os vinhos que foram agora distinguidos neste importante concurso mundial são exclusivos da garrafeira das lojas Continente.

O Moscatel Roxo de Setúbal Venâncio Costa Lima - Reserva da Família, 2016 é fruto da visão da equipa liderada pelo enólogo Fausto Lourenço, e foi elaborado a partir da rara casta Moscatel Roxo, exclusiva da Península de Setúbal. Apresenta complexidade e concentração, com o estágio de 4 anos em pipas de carvalho francês a potenciar a sua singularidade. Apresenta cor âmbar escuro, com notas de flor de laranjeira, rosas, frutos secos e mel.

A marca Venâncio da Costa Lima - Reserva da Família é fruto da parceria com as lojas Continente, da Sonae MC, que cumpre assim a missão de levar aos seus clientes o melhor de Portugal.

Desde 1914 que a família Venâncio da Costa Lima aperfeiçoa a arte de criar o Moscatel perfeito. Ano após ano o produtor familiar de vinhos da Península de Setúbal tem acumulado um impressionante palmarés de prémios, posicionando-se como "melhor entre os melhores" em 2020, como em 2017 e em 2011.