O melhor sabor nacional, sempre no ponto certo

Hoje às 13:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Poucas coisas nos confortam como pão e pastelaria acabados de fazer. E se esse conforto estiver mesmo ao virar da esquina, a chamar com um aroma irresistível, tanto melhor.

Proximidade e apoio à produção nacional são dois fatores essenciais na filosofia do Minipreço, e isto já desde 1979. Hoje, com mais de 550 lojas espalhadas por todo o país, há razões de sobra para os portugueses consumirem produtos nacionais, especialmente se esses produtos estiverem a sair do forno, precisamente no momento em que se entra nas lojas.

Isto só é possível graças ao trabalho, dedicação e aposta na inovação de duas empresas: de um lado, o Minipreço, e do outro, a Panidor. Com várias décadas de experiência e dedicação aos processos tradicionais de fabrico, a Panidor tem ainda assim, apostado na modernização das suas instalações, criando as condições necessárias para levar até aos consumidores diversos produtos - todos eles muito apetitosos - que podem ser encontrados acabados de fazer nas secções de Ponto Quente das lojas Minipreço.

Veja o vídeo para saber mais sobre este processo em que inovação e tradição dão origem a um novo conceito de frescura, e tente resistir à tentação de ir a correr comprar um croissant estaladiço.