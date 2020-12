O mundo do desporto na palma da sua mão

Hoje às 00:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi descoberta a melhor forma de aumentar a emoção, seja quando está no sofá, ou até a lavar a loiça!

Atualmente pode fazer-se (quase) tudo online. Comprar bilhetes de cinema, ver os próprios filmes e até ler livros. Este é uma era quase totalmente digital e o próprio papel começa a tornar-se obsoleto. No entanto, será que com o avanço do mundo digital, vamos deixar de viver as experiências que o mundo físico nos proporciona? Como ver um filme numa sala de cinema, que é totalmente diferente do que ver um filme em casa. Como ler um livro impresso, que é uma experiência bastante distinta do que ler um livro no tablet. É verdade que o mundo digital diminui algumas experiências, mas nem todas. E até há casos em que o mundo digital aumenta a experiência vivida. É o caso das Apostas Online no site Betano.pt.

Com apostas em qualquer lugar, a qualquer hora, as Apostas Online no site Betano.pt são um exemplo de como o mundo digital aumentou a experiência do mundo físico. Já não necessita deslocar-se a um quiosque e esperar na fila para preencher um boletim. Basta aceder ao site ou abrir a aplicação e fazer a sua aposta. Seja no telemóvel, computador ou tablet, todas as apostas são reguladas e legais em Portugal, não fosse a segurança e proteção dos jogadores um dos pilares da marca vencedora do Prémio EGR para Melhor Operador em 2019 com a aplicação para mobile.

E sim, é mesmo como fazia no quiosque, pode apostar em mais de 25 modalidades, com centenas de possibilidades de apostas e de mercados disponíveis. Desde Futebol, Fórmula 1, basquetebol, MMA, Ténis, MotoGP, Hóquei no Gelo, Futsal, Voleibol, Andebol e muito mais, sempre com vários tipos de apostas disponíveis, como o 1X2 no resultado final, quem marca o primeiro golo ou ainda quantos pontos são marcados. Para além disto, a hora da aposta é quando quiser!

Tanto pode apostar antes do jogo, como ao vivo. Se acha que a sua equipa vai ganhar, pode apostar a qualquer momento durante o jogo e logo após o término deste, tem o valor dos seus ganhos na sua conta de jogador. Se, por outro lado, acha que afinal a equipa em que apostou vai perder, pode recorrer ao Cash Out e recuperar parte do dinheiro investido. Este é um dos vários exemplos de como o mundo digital veio beneficiar o jogador, visto que esta opção apenas está disponível para apostas online. Outro benefício do digital é que pode ainda assistir a jogos de vários campeonatos em direto, sempre de forma legal e segura, através do LiveStream enquanto faz as suas apostas ao vivo.

E mais, a marca que patrocina o SC Braga e o Marítimo, da Liga NOS, faz ofertas constantes e diárias aos jogadores, como as Apostas Grátis, ganhas de várias formas, como em Missões, ofertas no Casino Online ou até em interações nas redes sociais.

Assim, basta aceder ao site ou à aplicação, registar-se, escolher o método de pagamento - que são tão simples como usar um multibanco, através do pagamento de serviços, usar o MBWay ou Cartão de crédito - fazer as suas apostas e esperar que a equipa em que apostou faça tudo certo. Se ganhar, os levantamentos também podem ser feitos por transferência bancária. Apostar num evento desportivo nunca foi tão interativo e fácil!