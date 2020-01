O Natal Acontece em família

Hoje às 14:36 Facebook

Muita diversão em Aveiro até dia 13 de janeiro.

Apesar do frio que se faz sentir nesta altura do ano, o espírito natalício não arrefeceu em Aveiro. Junto à ria da cidade, palco dos conhecidos moliceiros, o Natal Acontece com diversas atividades preparadas para entreter todos os visitantes. Que o digam as diversas famílias que por aqui têm passado nas últimas semanas.

Um dos pontos altos desta iniciativa é o passeio na Roda Gigante panorâmica, onde, de uma altura de 30 metros, pode desfrutar da vista sobre cidade de Aveiro. Para aqueles que não se aventuram pelas alturas, a Pista de Gelo e o Carrossel Francês são ótimas opções para passar o tempo, criando uma mística natalícia que não deixa ninguém indiferente.

Entre as diversas atividades disponíveis, os mais pequenos não podem deixar escapar a visita à Casa do Pai Natal, enquanto os mais velhos se podem entreter a explorar a exposição de presépios, procurando aqui inspiração para a criação das suas próprias obras natalícias. O tradicional mercado de Natal também faz parte desta iniciativa, e é uma importante ajuda para aqueles que querem comprar uma pequena lembrança de última hora para alguém da sua lista de presentes.

De 1 de dezembro a 13 de janeiro de 2020, este é o plano em família que vai querer organizar. A iniciativa acontece no cais da Fonte Nova, em Aveiro, e está aberta todos os dias de segunda a quinta-feira, das 12h00 às 21h00 e à sexta-feira das 12h00 às 22h00. Sábados e domingos as portas abrem das 11h00 às 22h00. Também pode visitar esta iniciativa nos dias 24 e 30 de dezembro, das 11h00 às 16h00 e nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro das 15h00 às 20h00. A entrada é gratuita.

Se vai passear pela cidade aveirense ou se quer procurar diversão em família e criar o frenesim típico desta quadra festiva, o Natal Acontece em Aveiro é o local certo para si.