O Pai Natal já chegou a Aveiro

Dezembro já chegou e com ele chega também a época mais esperada do ano, o Natal. Seja pelas luzes ou pelas ruas preenchidas com as músicas que já todos sabemos de cor, a verdade é que tudo fica mais bonito nesta quadra - e Aveiro não é exceção.

Foi neste domingo que o Pai Natal chegou a Aveiro para dar início a esta quadra natalícia. Acompanhado por uma comitiva de 15 barcos moliceiros, o senhor da barba branca mais acarinhado do mundo chegou à cidade para ligar as luzes da maior árvore do país e, assim, dar também início à maior e mais completa festa de Natal.

O Natal acontece em Aveiro é uma iniciativa da marca registada #saiprarua, em parceria com o Global Media Group. Com um programa recheado de atividades, até dia 13 de janeiro, quem se atrever a dar um salto até à cidade vai poder aventurar-se pelo carrossel francês, pela pista de gelo natural e, ainda, pela incrível Roda Gigante panorâmica - com 30 metros de altura, cabines fechadas e transparentes vai ser impossível não se deixar deslumbrar pela vista.

Para além de todas estas atrações, os visitantes poderão ainda passear pelo mercado de Natal, onde vão poder encontrar vários produtos típicos da época, peças de artesanato, doçaria e gastronomia. Com as músicas de natal no background, vai poder passear com a sua família e adiantar algumas prendas que ainda não tenha comprado. O melhor de tudo isto é que a entrada é gratuita.

E por falar em música, é algo que não vai faltar! Muitos serão os concertos que vão animar esta cidade, do Natal ao Ano Novo. A passagem de ano terá um espetáculo de iluminação e pirotecnia e, ainda, muita animação musical. No fundo, são dias planeados para que quem por Aveiro passe não consiga ficar indiferente. Uma festa para todos e a pensar em todos.

Por isso, e como vê, muitas são as razões para sair de casa e dar um salto até à cidade dos ovos moles. Seja pela roda gigante, pela pista de gelo ou pela árvore, vale sempre a pena celebrar esta quadra e passar bons momentos em família. Assim, vista o casaco, o gorro e as luvas e saia à rua. O Natal está à sua espera!