O peixe mitológico que merece a nossa atenção

Das receitas tradicionais às reinventadas, fique a conhecer este peixe no Guia da Lampreia, nas bancas, no dia 26 de fevereiro, com o JN.

A lampreia é um peixe que podia ter saído de um conto mitológico, devido ao seu aspeto pouco simpático e ao seu percurso difícil até chegar aos seus apreciadores. E não só. São muitas as gerações que encontram nele um passado cheio de conforto e um futuro de esperança.

Aos seis anos, Amaya Guterres já enfrentava lampreias, sendo que ia buscá-las ao tanque onde o pai as guardava vivas, para as servir no restaurante. "Os clientes achavam muita graça a ver-nos passar com as lampreias a saltar no balde", relembra a chef do restaurante Quinta do Prazo. Atualmente, é uma das chefs nacionais que têm trabalhado para atualizar os sabores, pondo-a lado a lado com cogumelos de época ou recheando-a como entrada. Também António Loureiro, no A Cozinha, opta por novas técnicas, para manter o sabor de sempre.

No entanto, sendo a lampreia uma presença de peso na gastronomia portuguesa, não há como nos desviarmos das receitas de sempre, que levam milhares de pessoas, nesta altura, às mesas dos restaurantes. São vários os festivais que se organizam no Norte do país, cada um para dar a conhecer a sua forma de confecionar a lampreia. Do arroz de lampreia à receita à bordalesa, nesses sítios a tradição não se esquece e os resistentes continuam a ocupar os seus lugares.

Além do aspeto, também a origem da lampreia contribui para esta aura mitológica. No entanto, é muito claro como tem de ser o habitat perfeito para a lampreia. E não é por acaso que o Minho é a casa do "bicho feio": as suas águas frias e limpas são o segredo para que o peixe consiga cumprir o seu ciclo de vida na perfeição e chegue ao prato com o melhor sabor e textura.

É também no Minho que se fazem os vinhos que acompanham melhor com os pratos de lampreia, aqueles que, no tacho e no copo, conseguem a proeza de equilibrar a força do bicho. A casta vinhão é a estrela, só fazendo sentido se for servido à temperatura da adega e a manchar a malga branca.

Todas estas histórias, dos chefs e das tradições, os costumes e as novidades, as origens e as harmonizações enriquecem as páginas do Guia da Lampreia deste ano, um suplemento que será distribuído com o Jornal de Notícias (JN) no dia 26 de fevereiro. Se for apreciador de lampreia, não perca. Se não for, e como em todos os contos mitológicos, há sempre espaço para uma reviravolta na narrativa: talvez seja altura de dar uma oportunidade à lampreia, tradicional ou reinventada. Ela merece!