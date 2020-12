O petisco português de elevada importância nacional

Hoje às 19:59 Facebook

Com a temática "Produção de queijo e vinho e a sua relevância no panorama económico nacional", o segundo Diálogo "A Nossa Queijaria" contou com profissionais da área para esclarecer todas as dúvidas sobre estes produtos tão portugueses.

O queijo é um produto que marca presença em todas as casas portuguesas. Uns maiores, outros mais pequenos, feitos de ovelha ou cabra, são vários os sabores e texturas que fazem deliciar qualquer um.

O segundo Diálogo "A Nossa Queijaria", transmitido nos sites do Diário de Notícias, Jornal de Notícias e TSF, contou com Maria João Araújo, Buyer Vinhos Classificados Nacionais e Estrangeiros, e Filipe Ramos, Buyer de Queijos, para um diálogo sobre a "Produção de queijo e vinho e a sua relevância no panorama económico nacional".

Neste diálogo, vai viajar pela produção destes dois produtos de elevada importância para o nosso país e que prometem proporcionar os melhores momentos à volta da mesa.