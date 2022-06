O poder do monoï no cuidado do cabelo e da pele

Hoje às 07:57 Facebook

São nove os produtos que compõem a nova coleção de Perfumaria da Mercadona com benefícios incríveis. Formulada com monoï do Taiti, um requintado óleo tradicional com propriedades extraordinárias, esta gama é a aliada perfeita para este verão.

O exótico e delicado aroma do monoï vai marcar os dias mais quentes que se aproximam. Ingrediente comum em todos os produtos da Linha Elixir Fleur de Monoï, da Perfumaria da Mercadona, é o aliado ideal para hidratar a pele em profundidade e proteger o seu cabelo do sol.

Este óleo, típico das ilhas da Polinésia Francesa, traz à nova linha um poder de nutrição, reparação e regeneração cujos efeitos são visíveis, especialmente nesta altura de mais calor e sol. Por ser rico em vitamina E, torna-se num potente antioxidante, que ajuda a combater o envelhecimento prematuro da pele, deixando-a mais sedosa e luminosa. Protege também o cabelo do sal, do cloro e dos raios do sol, evitando a desidratação e a rutura das fibras capilares.

A combinação do monoï e do óleo da polpa do coco é a base de toda esta nova e imperdível coleção, com uma fragrância refrescante e de verão, com notas de flores de tiaré, ylang ylang, frangipani, baunilha e fava tonka. É também assim que se manifestam as suas propriedades calmantes e tonificantes, que oferecem um agradável bem-estar e conseguem relaxar o corpo e a mente.

Desta gama unissexo faz parte o desodorizante antitranspirante Deo Body Spray e a Eau de Toilette, um perfume para aplicar diretamente na pele, sendo que as melhores zonas são as têmporas, a base do pescoço e a parte interna dos pulsos e/ou do cotovelo, para sentir melhor aquele cheirinho agradável que fica na pele passados alguns minutos.

No banho, opte pelo Champô Elixir Fleur de Monoï, para um cuidado capilar que limpa, hidrata e cuida do cabelo depois do sol e, como bónus, ainda potencia o brilho natural e deixa que o aroma se prolongue ao longo do dia. E pelo gel de banho de fragrância duradoura da mesma gama.

Para proteger o seu cabelo dos raios solares, nada melhor do que o Condicionador Bifásico UVA/UVB. Pode ser usado no cabelo seco ou húmido, desembaraça, protege dos danos provocados pela escova e contém Vitamina E. Utilize antes ou durante a exposição solar e deixe-se levar pela sua fragrância paradisíaca.

Desta linha faz também parte o Crackling Body Mousse Elixir Fleur de Monoi, uma mousse corporal com efeito crepitante, e o Creme Corporal Hidratante, leve, refrescante e de rápida absorção, perfeito para os meses que estão prestes a chegar. Hidrata a pele 24 horas, deixando-a suave e perfumada graças ao seu exótico aroma. E também o Glitter Corporal que, como o próprio nome indica, é um spray com glitter que vai iluminar a pele, deixando-a mais bonita, luminosa e com um aspeto muito mais saudável.

Por fim, a Máscara Capilar Elixir Fleur de Monoï, que protege, repara, nutre e hidrata. Tanto pode ser usada com o cabelo molhado ou seco e pode ter três usos em função da necessidade de hidratação: condicionador, aplicando no cabelo húmido durante um minuto e enxaguar; máscara, aplicando no cabelo húmido durante três minutos e enxaguar; tratamento, sem enxaguar, aplicar uma pequena quantidade no cabelo húmido do meio até às pontas para maior nutrição e suavidade. É o poder da tradição ao serviço do bem-estar.