O queijo da região Centro que mereceu honras de destaque num romance de Eça de Queirós

É do Queijo do Rabaçal que se fala em "A Cidade e as Serras" (1901), quando o tema é o queijo. Uma distinção que prova que este é um dos incontornáveis sabores do nosso país.

A páginas tantas, no romance "A Cidade e as Serras", escreve Eça de Queirós "cada queijo, um desses queijinhos redondos, como o Camembert ou o Rabaçal, pode vir a custar-te, a ti Jacinto queijeiro, entre duzentos e cinquenta e trezentos mil-réis". O diálogo prossegue, com algumas descrições sobre a importância do rigor em cada uma das fases produtivas de um queijo como o Rabaçal, que começa nos prados onde pastam os animais e termina na sua distribuição no mercado.

Sendo esta obra de 1901, a menção ao Queijo do Rabaçal por Eça de Queirós demonstra que há muito que este queijo se destaca no nosso país - um privilégio que se eleva se nos lembrarmos que, afinal, este foi um dos maiores escritores portugueses.

Tal como o nome indica, este queijo tem origem na freguesia do Rabaçal, no concelho de Penela, distrito de Coimbra. Por ser produzido com leite de ovelha e cabra da região, e de acordo com a tradição daquele povo, é um produto sem igual em todo o país, de Denominação de Origem Protegida (DOP).

Há uma produtora que se orgulha, há mais de 30 anos, de levar à mesa dos portugueses o Queijo do Rabaçal DOP, que encerra em si tudo o que distingue a região: a Serqueijos Pimenta. Fundada em 1985, a Serqueijos Pimenta localiza-se no Rabaçal, em pleno maciço da Serra do Sicó: sabendo que são as características únicas da zona que oferecem ao Queijo do Rabaçal DOP o seu distinto sabor, a produtora comprometeu-se desde cedo num rigoroso controlo de cada uma das fases da produção do queijo, e soube que para isso era necessário manter-se na região.

A matéria-prima está, é claro, na base do inconfundível sabor do Queijo do Rabaçal DOP. A Serra do Sicó é formada por um conjunto único de relevo calcário, onde cresce uma vegetação constituída essencialmente por rosmaninhos, urzes, erva de Santa Maria, e muito mais. As ovelhas e cabras que dão origem ao leite a partir do qual se produz o Queijo do Rabaçal DOP pastam exclusivamente naquela região, e é a isso que se deve o sabor ligeiramente acidulado, limpo e forte, agradável e prolongado deste queijo.

O Queijo do Rabaçal DOP Continente Seleção é um queijo curado, de pasta semidura a dura, com poucos ou nenhuns olhos pequenos e irregulares distribuídos na massa, que é de tonalidade branca-mate. A casca apresenta-se inteira, bem formada e sem revestimento exterior, lisa e seca ou ligeiramente untuosa. Costuma ter um peso compreendido entre os 0,3 kg e 0,5 kg e dimensões com diâmetro de 10-12 cm e altura de 3 a 4cm.

Obtém-se a partir de leite de ovelha e cabra cru, sal e coalho animal. Tem um tempo de cura não inferior a 20 dias, durante o qual os queijos são lavados três vezes por semana e raspados. A seguir, são limpos com um pano de linho ou de algodão e colocados novamente no local de cura.



Por ser um queijo de paladar acentuado, sabe bem como entrada ou sobremesa, por exemplo. E para tornar a experiência ainda melhor, nada como conjugá-lo com um vinho Vinha do Bispado Douro DOC Branco. É uma excelente harmonização devido à semelhança da cor, da densidade firme, da persistência dos aromas e gostos do vinho e do queijo, de regiões tradicionais.



Assim, não restam dúvidas de que o Queijo do Rabaçal DOP Continente Seleção merece todas as honras de destaque no romance de Eça de Queirós - e também à nossa mesa. Não acha?