Ocean Terrace: a nova aposta do setor imobiliário que veio dinamizar Leça da Palmeira

Conhecida pelos seus acessos, ofertas e excelente localização, Leça da Palmeira apresenta-se como o ex-líbris para quem procura a localização perfeita para viver.

Praia, gastronomia, património cultural e turístico são algumas das muitas valências desta cidade a norte de Portugal. Leça da Palmeira é considerada um verdadeiro paraíso para os apreciadores de peixe e marisco e de entre os monumentos e edifícios que a caracterizam é de destacar a Casa de Chá da Boa Nova, o Farol da Boa Nova, o forte da Nossa Senhora das Neves, a Casa-Museu da Quinta de Santiago, a Quinta da Conceição e a Piscina das Marés, da autoria de Siza Vieira, alimentada com água do mar e implementada nos rochedos da praia de Leça. Para além de tudo isto, Leça distingue-se ainda pela sua excelente localização, bem como pela presença de empreendimentos habitacionais modernos e de uma qualidade de excelência.

O Ocean Terrace é um desses exemplos, tratando-se de um condomínio exclusivamente residencial, situado a dez minutos da Foz do Douro, dotado de uma excelente localização e inserido numa zona urbana central.

Os edifícios, de arquitetura contemporânea, são constituídos por apartamentos de design moderno e funcional, sendo dotados de grandes varandas com vista para o mar e para o horizonte, e marcas de qualidade ímpar reconhecidas internacionalmente. Para além da arquitetura, os apartamentos estão também equipados com eletrodomésticos Miele, torneiras e chuveiros Grohe, Krion da Porcelanosa, caixilharia Technal e um ginásio equipado pela Technogym. Quanto às tipologias, os apartamentos vão desde o Estúdio ao T4, incluindo luxuosas penthouses, o que faz com que seja possível a habitação para um solteiro como para uma família com um agregado significativo.

Porém, o fator que se mostra mais distintivo do condomínio é todo o conjunto de mais valias colocadas à disposição exclusiva dos residentes. Desde grandes áreas exteriores ajardinadas, que incluem vários tipos de espaços de lazer, tais como percursos orientados para caminhadas e para a prática de exercício ao ar livre; um divertido e exclusivo parque infantil, com mais de 100 m2; uma piscina semiolímpica; um campo para a prática de Padel - um dos desportos de equipa cada vez mais praticado por famílias; um ginásio inovador desenhado e equipado com os mais modernos equipamentos da Technogym; um espaço interior reservado para eventos dos moradores e também um salão de jogos indoor, com bilhar e mesas de ténis.

Como vê, ofertas não faltam para que possa exercitar o seu corpo e desfrutar do ar fresco com cheirinho a maresia. Tudo isto, sem ser preciso abandonar o conforto do seu lar!