Para ter saúde para dar e vender, comece por se segurar bem

Então precisa de um aliado à sua medida que, mesmo nos dias mais cinzentos, o previne de todos os riscos. Escolher um seguro certo é o ​​​​​​​primeiro passo para proteger a si e à sua família nestes tempos tão incertos.

Se há coisa que o ano de 2020 nos ensinou é que a saúde é mesmo o mais importante. Assegurar que toda a família está saudável não é uma tarefa fácil e um seguro de saúde pode ser um grande aliado numa altura tão atípica, para evitar idas às urgências e longas filas de espera, ou ainda para marcar consultas num curto prazo de tempo. O seguro certo é um porto de abrigo que, na saúde e na doença, estará lá para si e para os seus.

Está nas suas mãos escolher um seguro de saúde no qual pode confiar mesmo quando se quer resguardar em casa no inverno que se aproxima e precisa de uma consulta por videochamada com um médico da especialidade. Consoante o valor que está disposto a pagar e as suas necessidades de proteção, existem coberturas pensadas para si que garantem fácil acesso a consultas a um preço reduzido. Desde uma maior facilidade na marcação de exames médicos a um serviço mais personalizado, com assistência ao domicílio, há cada vez mais vantagens em ter um seguro de saúde.

Com acesso a um capital para despesas médicas associadas à hospitalização e, opcionalmente, outras coberturas como estomatologia (leia-se, medicina dentária) sempre à medida das suas necessidades, um seguro de saúde certo faz toda a diferença. Se, por exemplo, não tiver acesso a uma ampla rede de prestadores de cuidados médicos em todo o país será obrigado a ir a consultas que ficam fora de mão ou a ter consultas com médicos com os quais não tem cumplicidade. Do lado feminino, uma cobertura de parto pode ser fundamental em consequência de internamento para a realização de parto normal, cesariana ou interrupção involuntária da gravidez.

Mas os riscos de não ter um seguro ideal não só pesam na saúde como na carteira. Caso não tenha acesso aos preços tabelados das consultas e restantes atos médicos, uma visita a um prestador de saúde poderá revelar-se uma verdadeira surpresa. E, se escolher um seguro com uma modalidade exclusiva de reembolso, ficará a seu cargo o pagamento total das despesas médicas até remeter o comprovativo de pagamento e ser reembolsado. Um seguro de saúde com uma modalidade mista, com acesso a uma abrangente rede de cuidados médicos e à comparticipação de despesas fora dessa rede, poderá ser a melhor opção para si.

Antes de escolher uma cobertura, informe-se sobre os períodos de carência que não são óbvios na contratação e a evolução de preços consoante a idade. Verifique as exclusões e confirme se tem acesso à rede ibérica e a uma segunda opinião médica internacional. O acesso a um capital para despesas médicas relacionadas com diagnósticos e tratamentos de doenças graves é, muitas vezes, menosprezado e pode ser a garantia que precisa para garantir uma proteção total para si e para toda a família.