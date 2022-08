Partiu o ecrã do telemóvel? Vá direto ao que precisa… troque-o

Hoje às 10:23 Facebook

Se deixar cair o smartphone ao chão e o vidro ficar todo estilhaçado já não precisa de entrar em pânico: não é o fim do mundo, muito menos se for até ao dia 14 de agosto. A solução é muito mais rápida do que imagina e ainda fica 25% mais barata.

Entrámos em agosto e o sol, a areia e o mar entram ainda com mais força nas nossas vidas. Mas, mesmo em pleno verão e com as férias a decorrer, nem sempre tudo corre na perfeição. Quantas vezes, na praia, o telemóvel cai para onde não deve e se enche de areia ou líquidos? E, pior ainda, quando o ecrã fica completamente destruído? É, sem dúvida, um cenário pouco bonito.

Todos nós já passámos por um momento destes ou vimos alguém passar. Nestas alturas, só precisamos de saber onde nos podemos dirigir para tratar rapidamente deste pequeno problema. E é aí que "mais vale ir à Worten", que tem a solução para tudo e trata, na hora, da substituição do ecrã, seja ele da Apple, Samsung, Huawei ou Xiaomi, e assim poderá regressar à praia num instantinho para que não perca minutos preciosos do seu verão.

Se já tem o seu smartphone neste estado, aproveite, porque, até 14 de agosto, tem ainda até 25% de desconto na substituição do seu ecrã. Ter o vidro estalado não é só esteticamente menos bonito, também não é compatível com uma boa nitidez ao visualizar conteúdos no telemóvel. Afinal, ninguém quer ver fotografias pixelizadas, mexer num ecrã descalibrado ou intermitente, enviar mensagens ao mesmo tempo que vê riscas verticais ou horizontais ou assistir a vídeos nas redes sociais com o ecrã completamente estalado. Além disso, uma vez que o ecrã é feito de vidro, podemos magoar-nos ou causar um dano colateral no equipamento, pois este fica mais propício à entrada de elementos indesejados.

Se o ecrã do seu telemóvel é, neste preciso momento, o menor dos seus problemas e o que o incomoda mesmo é a bateria, seja porque já não dura o tempo que durava quando comprou o equipamento, porque as aplicações ou o sistema estão lentos ou sem resposta ou porque a bateria está inchada, a Worten Resolve.

A verdade é que as baterias são um componente consumível, por isso é normal que se vão deteriorando e o seu tempo de vida útil seja limitado. No entanto, e porque certamente não quer ficar sem bateria mal sai de casa, pode adotar uma série de boas práticas no dia a dia que fazem prolongar a vida das baterias. Coisas tão simples como baixar a luminosidade do ecrã, desligar o Wi-Fi, dados móveis, Bluetooth e localização quando não está a utilizar ou desinstalar aplicações que não usa são ótimos truques e que o podem ajudar.

Seja aquilo que for, vá direto ao que precisa, certamente a Worten resolve, não fosse este o serviço de assistência técnica da marca que está sempre disponível para lhe dar "uma mãozinha".