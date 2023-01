Pequenos e graúdos, todos podem tornar o mundo melhor

Hoje às 09:29 Facebook

Pelo oitavo ano, a Nobre Casa de Cidadania volta a homenagear cidadãos que praticam Atos Nobres. Tem também a decorrer várias ações de sensibilização para crianças em escolas do primeiro ciclo.

Um pequeno ato de bondade pode fazer a diferença e mudar vidas. A Nobre Casa de Cidadania (NCC) sabe-o e, por isso, volta a homenagear quem torna o mundo melhor, fazendo a "Atribuição do Título Cidadão Nobre", que tem como objetivo identificar, reconhecer e distinguir cidadãos que tenham praticado Atos Nobres ao longo do último ano.

As candidaturas estiveram abertas até ao final do ano passado e agora vão ser analisadas pelos parceiros institucionais: Autoridade Nacional para a Proteção Civil, Corpo Nacional de Escutas, Direção-Geral da Educação, Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, Estado-Maior General das Forças Armadas, Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, Fundação para a Ciência e Tecnologia, GRACE, INEM, Liga dos Bombeiros Portugueses e Polícia de Segurança Pública.

Até lá, a NCC vai continuar a promover a importância da cidadania e isso vai para além desta homenagem. De forma a sensibilizar as crianças para este tema, esta organização vai realizar, tal como faz desde 2015, a ação "Cidadão Nobre nas Escolas", onde dá a conhecer verdadeiros exemplos contados na primeira pessoa.

No passado dia 6 de dezembro, semana em que se assinala o Dia Internacional do Voluntariado, este projeto foi até à Escola Básica Raul Lino, em Cascais, numa sessão com duas turmas de 4.º ano. Foi numa conversa, que teve tanto de importante como de descontraída, que parceiros e antigos homenageados da Nobre Casa de Cidadania falaram com os mais de 50 alunos sobre o que é um Ato Nobre, a cidadania e ajudar o outro sem esperar nada em troca.

Esta ação contou com a intervenção de duas homenageadas da última edição: Maria da Piedade Monteiro, que recebe e apoia famílias ou familiares de pessoas com Síndrome de Asperger, tendo fundado em 2003 a Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger, e Ana Isabel Carvalho, que alcançou uma concertação entre as instituições locais do concelho de Alenquer, procurando projetos continuados de serviço em prol da comunidade, incentivando jovens e adultos a contribuírem de forma ativa, com disponibilidade, dedicação e ideias. Durante a pandemia criou ainda uma despensa comunitária, procurando combater a fome.

Além disso, marcaram presença João Teixeira, que faz parte do Corpo Nacional de Escutas e é um dos embaixadores da NCC, e Helena Gil, elemento da Direção-Geral da Educação, que moderaram a conversa, bem como a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Cascais, que explicou aos mais pequenos a importância da sua profissão para a sociedade.

Nos últimos anos, o mundo tem sido confrontado com desafios complexos e difíceis de gerir, por isso, um pequeno ato de bondade pode fazer toda a diferença. Uma vez que as crianças são os adultos de amanhã, é essencial que fiquem com uma ideia sólida do que é ser um bom cidadão, para que desempenhem o seu papel no futuro.