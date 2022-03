Portugal pode chegar a 2030 com vantagens competitivas

Hoje às 00:00 Facebook

Casa da Música acolhe, na segunda-feira, evento que pode ser seguido online no site da CGD ou do JN

INICIATIVA

Bem-vindos a 2030. Nas estradas circulam apenas veículos autónomos no eixo Lisboa-Braga. Logo ali por cima, no céu, cruzam-se drones de particulares e de empresas. O mesmo cenário repete-se nas áreas metropolitanas. Tudo com base em tecnologia não poluente. O sonho de um TGV de passageiros entre Lisboa e Madrid nunca saiu do papel.

Os exemplos de um futuro disruptivo em relação ao cenário atual são múltiplos. O economista João Félix Ribeiro coordenou o "Foresight Portugal 2030", estudo realizado para a Fundação Gulbenkian e que pretende contribuir para a mudança de trajetória de Portugal. O documento será apresentado na segunda-feira, dia 28, na Casa da Música, no Porto, em mais um Encontro Fora da Caixa, iniciativa do banco Caixa Geral de Depósitos (CGD). O evento pode ser seguido em direto no site e Facebook da CGD, bem como em "jn.pt".

Portugal tem a possibilidade de apostar de forma disruptiva em inovação e em soluções que possam proporcionar-lhe vantagens competitivas relativamente a outras nações. O ponto de partida não é animador. "Mesmo dentro das fronteiras europeias, o país tem perdido peso com os vários alargamentos e, economicamente, tem sido ultrapassado no crescimento e na convergência real com a média europeia por vários membros mais recentes da UE, registando mesmo uma divergência desde 2009", lê-se no estudo.

As opções do país podem mudar a vários níveis. No plano dos transportes, por exemplo, o problema da poluição causada pelos combustíveis fósseis poderá desaparecer se for feita uma aposta séria no hidrogénio verde e nas tecnologias que permitirão, a prazo, a circulação de veículos autónomos. A aposta numa rede ferroviária que permita boas interligações nacionais poderá ser um desperdício. "Em 2040 ou 2050, grande parte da população do interior, e também de parte da que viverá no litoral, será composta por idosos que não vão querer o comboio, uma vez que aquele nunca os leva ao local exato de destino", explica Félix Ribeiro.

O sistema económico e social poderá sofrer mutações. Atualmente (cenário 1, evolução com simples prolongamento), o estudo caracteriza o sistema financeiro como estando assente na banca comercial com dificuldade em financiar projetos estruturantes. Se a evolução for suave (cenário 2), haverá um papel crescente do Banco Português de Fomento. No chamado "cenário 3", mais disruptivo, o mercado de capitais será essencial para financiar as empresas.

Ainda no plano económico e social, o estudo admite, no cenário mais disruptivo, o reforço da componente de capitalização da Segurança Social e a generalização do regime de hipotecas reversíveis, para além da criação de um seguro universal de saúde (SNS e privados).

CENÁRIOS

1. Confiança na continuidade (dinâmica dominante)

A título de exemplo, Portugal continuará a investir em larga escala em energias renováveis (solar e eólica). No capítulo dos transportes, aposta-se na criação de uma verdadeira rede ferroviária.

2. Com engenho, em busca de novo espaço na Europa

Investimento na produção de hidrogénio verde por via eletrolítica, recorrendo às energias renováveis para o abastecimento em eletricidade. Rede ferroviária reforçada.

3. 4D - digitalização, diversidade, dinamismo e distinção Investimento na produção de hidrogénio a partir do gás natural sem emissão de CO2.

Condução autónoma aliada ao 5G e redução da poluição da frota rodoviária por células de combustível.

DIA 28, CASA DA MÚSICA

15.00 h - Abertura

Paulo Macedo,CEO da CGD

15.30 h - Estudo Foresight Portugal 2030

José Félix Ribeiro, economista

15.50 h - Cenários de evolução para Portugal

José Félix Ribeiro e Francisca Guedes de Oliveira, economista

16.20 h - Crescer com a evolução de Portugal

Francisco Cary, administrador-executivo da CGD,

João FernandoRocha, administrador da Prio Energy,

Manuela Tavares de Sousa, CEO Imperial

17.00 h - Apresentação do livro "Pax English"

Frente a frente com Rodrigo Moita de Deus (autor) e Clara Almeida Santos

17.40 h - Pedro Abrunhosa à conversa com...

No princípio era...