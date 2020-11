Hoje às 10:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Num ciclo de seis conferências, o Novo Banco junta-se às associações representativas de cada região para debater os desafios que as empresas enfrentam.

A iniciativa Portugal que Faz, promovida pelo Novo Banco, vai percorrer o país, de norte a sul, em encontros com o tecido empresarial, para debater ideias e encontrar soluções nesta conjuntura difícil de pandemia.

Num ciclo de seis conferências, o banco junta-se às associações representativas de cada região para debater os desafios que as empresas enfrentam.

Nesta segunda conferência na Nerlei - Associação Empresarial da Região de Leiria, cuja abertura está a cargo do presidente da câmara municipal de Leiria, Gonçalo Lopes e do presidente do Gabinete Económico e Social da Região de Leiria, Jorge Santos, participam ainda António Ramalho, CEO do Novo Banco, António Poças ou Henrique Carvalho, da parte da NERLEI, Lino Silvas Ferreira, presidente da ACILIS, João Faustino, presidente da CEFAMOL, Amaro Reis, presidente da APIP.