Precisa de uma dose de natureza? Vila do Bispo espera por si

No extremo sudoeste da Europa encontra-se um refúgio das aves migratórias. Como se fossem precisas mais razões para justificar uma visita a Sagres, a região vai ser palco do 13.º Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza. Mas esta é apenas uma das muitas oportunidades para descobrir a beleza natural da paisagem vicentina.

A vida é feita de pontos de interrogação, mas há sempre uma sensação reconfortante em saber que se há algo com o qual podemos sempre contar é que, ano após ano, o concelho de Vila do Bispo estará de braços abertos para nos receber. E nós, claro, continuaremos a maravilhar-nos com a infindável beleza deste concelho abraçado pelo Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.

Caracterizada por praias atlânticas marcadas por imponentes falésias na costa Ocidental e enseadas e baías abrigadas na costa Meridional, Vila do Bispo é tudo o que podíamos desejar nos meses quentes. Porém, mesmo que pensemos já conhecer a região a fundo, há alturas do ano em que todos os segredos são revelados, quer estejam eles escondidos no céu, na terra ou no mar.

Se ainda não marcou as suas férias no calendário, foque-se nos meses de setembro e outubro, quando ainda se sente o sol forte do verão, mas já sopram ventos do transitar de estação. A bordo desta mudança chegam inúmeras espécies de aves que encontram em Sagres, ex-líbris do concelho, o ponto de passagem nas viagens migratórias com destino a África.

Sendo este um dos fenómenos naturais mais bonitos, poderá admirá-lo no 13.º Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza. O festival, organizado pela Câmara Municipal de Vila do Bispo em parceria com a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e a Associação Almargem, reunirá mais de 200 atividades, que prometem tornar inesquecíveis as férias de toda a família.

De 1 a 5 de outubro nunca se irão esgotar as oportunidades para admirar a biodiversidade local. A começar pelas sessões de observação de aves de rapina e planadoras de grande e pequeno porte no terreno. Como deslocar-se ao seu habitat natural é a melhor forma de verificar o comportamento das diferentes espécies, prepare calçado confortável para caminhar pelos trilhos que atravessam a região, como o Trilho dos Pescadores, da Rota Vicentina. Não só vai admirar animais de beleza ímpar, como também vai descobrir o património natural e geológico de Vila do Bispo, que talvez lhe tenha passado ao lado no ano anterior.

Entre as suas marcas mais distintas destacam-se as monumentais pegadas de dinossauros da Praia da Salema. Quando fizer uma pausa nos banhos de sol, visite este rasto paleontológico com 125 milhões de anos de idade. Aqui terá a oportunidade de seguir, literalmente, as pisadas de um dinossauro.

Já que se encontra na praia da Salema, está na hora de se fazer ao mar. É a sobrevoá-lo que se encontram aves como o Alcatraz. Este é a maior ave marinha em Portugal e, este ano, a cabeça-de-cartaz do festival. Se quiser estudar outros pássaros como a Cagarra, a Pardela-balear ou o Moleiro, junte-se a uma das saídas marítimas que vão acontecer durante o 13.º Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza, em parceria com várias marítimo-turísticas locais..

Mas nem só de asas se faz um evento deste calibre. A vida marinha selvagem também tem um lugar de destaque. Neste autêntico safari marítimo vai encontrar espécies tão maravilhosas como o golfinho-comum e o golfinho-roaz, sem nunca esquecer as baleias, tubarões, tartarugas, peixes-lua, entre outros.

Quando desembarcar desta aventura de uma vida, há outra que o aguarda. O concelho de Vila do Bispo é verdadeiramente mágico e isso comprova-se com uma visita às grutas locais. A partir de um dos passeios de barco organizados pelo festival, vai conhecer as grutas costeiras nas arribas calcárias.

Por fim, uma ida à Península de Sagres não podia estar completa sem ir a um dos seus locais mais emblemáticos. O acesso ao Cabo de S. Vicente faz-se através de pequenos percursos a pé e de carro ou num agradável passeio de barco pela costa. Qualquer um dos caminhos levá-lo-á a um lugar de beleza ímpar. Aí admirará a paisagem incrível daquele que é o ponto mais a sudoeste do continente.

Se essa vista não lhe cortar o fôlego, talvez a possibilidade de fotografar a Via Láctea num dos passeios noturnos do festival o consiga. Mas, para ter a possibilidade de ver tudo isto e fazer tanto mais, não pode deixar passar a fase de inscrições, aberta desde 1 de setembro. De que está à espera para elevar as suas férias a voos mais altos?