Preparar o futuro profissional, na cidade dos estudantes

Para muitos alunos chegou a altura de escolher o rumo que querem dar ao seu ensino superior. Não é uma decisão fácil, mas pode ser facilitada quando a Universidade certa lhes bate à porta.

A passagem para o ensino superior é um marco na vida de qualquer pessoa. No fundo, é mais um passo que aproxima os alunos do mercado de trabalho. Por isso mesmo, escolher a Universidade certa para o curso que querem tirar é fundamental para dar os primeiros passos no caminho para o sucesso.

Património Mundial da UNESCO desde 2013, a Universidade de Coimbra conta com 8 faculdades, mais de 22 mil alunos e 730 anos de história pautada pela dedicação ao futuro dos seus alunos. E é com o objetivo de elucidar e ajudar os futuros alunos a tomarem uma decisão consciente e acertada, que a universidade desenvolveu uma campanha multimédia.

"A Tua Porta Para o Mundo" é a campanha que promete mostrar as razões pelas quais a Universidade de Coimbra é a escolha mais acertada. A campanha está presente nas várias plataformas digitais da Universidade, mas o foco principal reside no youtube, onde serão publicados uma série de vídeos em formato de vlog - como se um diário de bordo se tratasse.

O objetivo é acompanhar uma estudante real da Universidade de Coimbra a apresentar as várias facetas da instituição e tudo aquilo que a distingue das demais. Desde a própria cidade à tradição, tudo será mostrado na primeira pessoa e através dos olhos de alguém que confiou o seu percurso académico a esta Universidade.

Para além destes pequenos vídeos, da campanha farão também parte vários testemunhos de outros estudantes da Universidade de Coimbra que se dispuseram a, na primeira pessoa, confirmar o êxito da opção que tomaram.

No fundo, razões não faltam para escolher esta instituição como a casa onde irá viver nos próximos anos. Uma casa com história, com muito para ensinar e com as portas abertas para o mundo. E que também abre muitas portas no mundo do trabalho.