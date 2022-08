Prepare o regresso às aulas sem se levantar do sofá

Hoje às 08:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O cheirinho agradável a cadernos novos, os lápis de carvão perfeitamente afiados e a mochila mais bonita da escola inteira. Acredita que consegue dar tudo isto aos seus filhos sem sair do conforto da sua casa?

Para as crianças, um espetáculo de cores em cada prateleira. Para os adolescentes, o confronto com a dura realidade de que o fim do verão está próximo. E, para os adultos, uma lista interminável de compras. O regresso às aulas tem muitos significados, mas há um dominante.

Renovar o material escolar é o ritual prioritário das famílias nesta altura do ano, com todo o esforço que isso implica. Preparar o carro tendo o único objetivo de fazer uma rota por lojas e supermercados não é exatamente o sonho dos pequenos e graúdos quando o sol brilha lá fora. Sem esquecer o trabalho de plastificar, etiquetar, lavar e arrumar - quando se chega a casa.

É claro que o maior desejo de qualquer pai é que os filhos comecem setembro com o pé direito, mas ninguém deseja sacrificar um dia de férias nesta saga. E com toda a razão, pois agora existe uma maneira de ter tudo entregue diretamente à porta. Basta sentar-se confortavelmente no sofá da sala, ligar o portátil e entrar em Worten.pt.

Em Worten.pt encontra uma oferta de milhares de artigos dedicados ao regresso às aulas, a pensar em todas as idades e gostos. Da moda escolar ao material de escrita e papelaria, uma breve pesquisa desvendará uma vasta variedade de mochilas, estojos, canetas, cadernos, dossiers, pastas e muito mais. O resultado é um kit de sobrevivência totalmente equipado, incluindo com os lápis de cor que tornarão os mais pequenos nos artistas mais elogiados da Escola Primária.

Mas seria impossível este kit estar finalizado sem antes ter os manuais escolares assegurados. Contudo, não se pode julgar esta uma missão fácil. As edições variam de escola para escola e há sempre a possibilidade de se esgotarem antes de ter tempo de os comprar. Portanto, como tornar esta uma tarefa suave? Recorrendo a Worten.pt.

Selecione o ano escolar, distrito, concelho e instituição de ensino e vão surgir todos os livros necessários por disciplina. Se o fizer até 15 de setembro, terá acesso a descontos numa seleção de Livros de Apoio Escolar. Além dos manuais escolares obrigatórios, em Worten.pt tem uma seleção de livros incluídos no Plano Nacional de Leitura que vale a pena espreitar.

Com as mochilas cheias de materiais novos em folha, está na hora de repensar onde se faz os trabalhos de casa. Garantir um espaço sossegado de estudo é um passo fundamental rumo à nota mais alta. Por isso, em Worten.pt tem também uma grande diversidade de mobiliário de escritório mesmo à mão, incluindo as cadeiras e secretárias perfeitas, que tornarão qualquer espaço numa biblioteca privada.

Assim, quase num abrir e fechar de olhos, completou uma tarefa que ainda no ano passado lhe roubou horas preciosas à sua semana de férias. Sem carregar sacos nem quebrar recordes de passos dados num shopping, encontrará o melhor para os seus filhos e um universo de possibilidades num só lugar.